Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid abrirá el Palacio de los Deportes para vivir la final del Mundial 2026

El Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid se vestirá de gala para vivir la final del Mundial 2026. Una fiesta a la altura de la cita histórica, que paralizará nuestro país el próximo domingo 19 de julio, en la que España jugará para ganar su segundo Mundial, tras el conseguido en 2010 en Sudáfrica. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el recinto abrirá sus puertas para vivir el partido en directo con la pantalla gigante más grande de toda la Comunidad, superando a la instalada en la plaza de Colón, fan zone de la Selección durante todo este Mundial.

«¡Vamos a por este gran sueño! Madrid se junta este domingo en el Movistar Arena para vivir juntos la final del Mundial, con la pantalla más grande de la Comunidad de Madrid», apunta la presidenta regional en sus redes sociales. Una fiesta que contará con la presencia de Dj Nano como agitador del evento. La entrada será gratuita, aunque habrá que descargarla en la web del Movistar Arena –como se llama por motivos comerciales el Palacio de los Deportes– y en Baila.fm.

¡Vamos a por este gran sueño! Madrid se junta este domingo en el Movistar Arena para vivir juntos la final del Mundial, con la pantalla más grande de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/Fhx6tYmTrA — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 14, 2026

España se parará el domingo a las 21:00 horas. Como sucediera hace 16 años, este 19 de julio la selección española buscará la segunda estrella en Nueva Jersey. Allí se medirá en la final del Mundial 2026 a la ganadora de la otra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, que se celebra el miércoles en Atlanta.