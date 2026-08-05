Marroquíes expulsados de España por cometer graves delitos aprovecharon la invasión de Ceuta para volver a entrar al país

Inmigrantes ilegales condenados por delitos en España y que ya habían sido expulsados del país se colaron en la invasión de Ceuta y han vuelto a ingresar en prisión, según ha podido saber OKDIARIO. Se trata de marroquíes que tenían prohibición de entrada en territorio español y la han quebrantado, por lo que ahora pasarán a disposición judicial por la comisión de un nuevo hecho delictivo. Todos ellos son hombres y muy jóvenes, de unos 20 años.

Algunos de ellos fueron interceptados en el puerto de Ceuta cogiendo un barco hacia otra costa de la península. En el propio puerto se detectó que tenían órdenes de expulsión, por lo que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión en el centro penitenciario de Ceuta. Y hasta que se dicte sentencia firme por la comisión de este nuevo delito, permanecerán ingresados en prisión provisional.

Otros de los inmigrantes ilegales del asalto han entrado a la cárcel por los altercados que han protagonizado en las calles ceutíes, mientras que uno de ellos ha ingresado por apuñalar a otro marroquí con el que tuvo una discusión el pasado jueves por la noche.

Como ha informado OKDIARIO, Ceuta ha sufrido tras la invasión del pasado jueves y viernes, con la entrada de 72.000 ilegales, una situación de caos en sus calles, con numerosas agresiones y reyertas, entre españoles e inmigrantes o entre grupos de marroquíes recién llegados. También se han registrado tentativas de okupación así como asedios a supermercados.

Escasa incidencia en prisiones

De cualquier modo, la incidencia de la invasión está siendo muy escasa en prisiones. Hasta el momento, se han registrado apenas siete ingresos. Una situación ante la que fuentes penitenciarias ceutíes muestran a este diario su gran perplejidad, ya que esperaban muchos más internamientos ante los actos vandálicos y reyertas de las que han tenido constancia.

«Con todo lo que ha sucedido, son pocos ingresos», declaran a OKDIARIO desde el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).

Lo cierto es que, como ha informado OKDIARIO, la orden dada a los policías ante el asalto fue «garantizad vuestra integridad, dejaos ver, pero sin intervenir». Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vende una situación de control, las imágenes grabadas por los propios ceutíes han venido reflejando lo contrario, con compatriotas aterrados.

Sin protocolos en la prisión de Ceuta

En el centro penitenciario de Ceuta no se ha desplegado ningún protocolo entre los funcionarios de prisiones ante la avalancha de internos prevista.

«Ha habido siete internos como podía haber habido 70 o 1.000 y no estábamos preparados para esta oleada de ingresos en prisión con ocasión de los actos vandálicos que se han producido», critica el sindicato TAMPM, que el pasado viernes presentó una queja ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias denunciando esta inacción y «la incertidumbre sobre el impacto que podrían tener en el ámbito penitenciario los múltiples conflictos, robos, peleas y allanamientos de morada que se estaban produciendo».

En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, TAMPM señala la situación extraordinaria que atraviesa Ceuta de presión migratoria que, «por su intensidad y por las circunstancias que la acompañan, incide de forma directa sobre los dispositivos de seguridad de la ciudad y, de manera derivada, sobre el funcionamiento y la seguridad del centro penitenciario».

Y critica que «pese a la evidencia de dicha situación, la dirección del centro penitenciario de Ceuta, en especial su subdirector de Seguridad, no ha emitido comunicación alguna dirigida al personal penitenciario relativa a la posible incidencia de estas circunstancias sobre su seguridad, ni ha informado de la adopción de medidas preventivas específicas, protocolos de actuación o recomendaciones dirigidas a minimizar los riesgos derivados de un escenario objetivamente excepcional».

El sindicato TAMPM exige medidas

Ante esta situación, este sindicato reclamó a Instituciones Penitenciarias que aclare si se ha realizado o actualizado una evaluación específica de riesgos derivada de dicha situación. En caso afirmativo, exige que se informe de las medidas preventivas acordadas. De no haberse realizado, como teme, pide que se ordene su elaboración con carácter inmediato y le dé parte expresamente de las medidas de prevención, protección y actuación que correspondan.

Además, le exige que informe de si existe previsión de un incremento extraordinario de ingresos judiciales derivado de la situación actual y, en su caso, en qué volumen estimado.

También quiere saber si se contempla la apertura de nuevos módulos o la modificación de la distribución de internos en el centro, así como qué refuerzo de personal –funcionarios de vigilancia, personal sanitario y personal técnico– se ha previsto para atender un eventual incremento de la carga de trabajo, con indicación de efectivos y plazos.

Asimismo, solicita que se les informe del protocolo que se aplicaría ante ingresos masivos, ingreso de personas indocumentadas o con barreras idiomáticas, y con qué medios de traducción e identificación se contaría.

También exige saber si está garantizada la seguridad de los accesos, de las conducciones, de las custodias hospitalarias y del perímetro exterior del centro, y qué coordinación se ha establecido a tal efecto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, plantea si se pretende destinar alguna dependencia penitenciaria a fines ajenos al cumplimiento de medidas judiciales y, en su caso, con qué cobertura normativa.

Por último, de apreciar un incumplimiento de la normativa vigente por la ausencia de actuaciones preventivas o de información al personal, reclama que se depuren responsabilidades.

Ya han transcurrido cuatro días del escrito, y desde Instituciones Penitenciarias siguen sin dar respuesta. El sindicato TAMPM señala que no es la primera avalancha migratoria que sacude a Ceuta, puesto que en 2021 también hubo otra, y subraya que ya tendrían que contar con un protocolo claro para ingresos masivos.

Como ha informado OKDIARIO, inmigrantes marroquíes se están organizando en redes sociales para una nueva avalancha en Ceuta el próximo 15 de agosto.