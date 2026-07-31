Ceuta vive desde hace 24 horas con las persianas de los comercios echadas, las puertas de los supermercados blindadas y los hoteles bloqueados. La avalancha migratoria ha traído el caos a la ciudad y crece el número de peleas entre españoles e inmigrantes o entre grupos de marroquíes recién llegados.

Mientras las autoridades se esfuerzan en trasladar una imagen de falsa calma, las imágenes grabadas por los ceutíes dicen lo contrario. Es mucho más difícil mentir cuando todo el mundo tiene un teléfono móvil para grabar lo que está ocurriendo delante de sus narices.

Así han quedado grabados los ataques de grupos de españoles a otros grupos de inmigrantes, al grito de «¡invasores!». Los inmigrantes son fácilmente reconocibles porque llevan chalecos reflectantes como los que llevan los conductores, con la intención de realizar tareas de aparcacoches para sacar unas monedas.

Cae fulminado en una reyerta en la calle

Igualmente, los testigos han grabado varias tentativas de okupación por parte de los inmigrantes, peleas entre grupos de marroquíes y los momentos de asedios a los supermercados por parte de muchedumbres de recién llegados.

En otro vídeo, confirmado por la Policía Nacional, se observa cómo en una reyerta entre grupos un joven cae fulminado por un golpe o una puñalada en el cuello. La grabación es en la calle Alcalde Juan García de la Torre. Los testigos le prestan ayuda y recogen al herido para trasladarlo a un centro médico. La Policía no ha recibido denuncia alguna y desconoce si la víctima es marroquí o española.

«El que dice que no tiene miedo, miente»

Un ceutí explica a una televisión lo que está ocurriendo: «El que dice que no tiene miedo, miente». «Y el que ha salido hoy a trabajar es porque no tiene más remedio», añaden otros. El temor se refleja en la mínima cantidad de taxis o VTC que están circulando. La mayoría teme quedar atrapado entre una multitud o en una de las múltiples reyeras que se van sucediendo en el centro de la ciudad.

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), a petición de la Policía Local, ha pedido a los comerciantes que sigan cerrados hasta que las autoridades garanticen la normalidad y la seguridad en la ciudad autónoma. La organización empresarial ha informado de que la Ciudad Autónoma, a petición de la Policía Local, ha trasladado la necesidad de que comercios, establecimientos y negocios permanezcan cerrados hasta que existan las condiciones necesarias para poder recuperar la actividad con normalidad.

«Esperando una noche tensa»

Los ceutíes se enfrentan a su segunda noche de tensión. Es cierto que miles de inmigrantes, a un ritmo de 150 por minuto, están abandonando la ciudad pero miles se quedan y no tienen qué comer, ni dónde dormir.

La noche del jueves fue agotadora para los vecinos que no pudieron conciliar el sueño intentando proteger sus negocios o sus vehículos. También para los policías que, impotentes para efectuar detenciones, se centraron en ir de un lado para otro de la ciudad sofocando altercados antes de que incendiaran la convivencia.

Los pocos agentes de Policía se aplicaron en repeler las decenas de peleas y tentativas de okupación, desalojando inmigrantes de colegios en los que habían establecido sus campamentos o echando a cientos de extranjeros de los coches que habían forzado para dormir en su interior.

Una de las actuaciones más complicadas tuvo lugar durante la madrugada en el centro educativo Príncipe Felipe, situado en la zona de El Tarajal. Allí, los policías de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, desalojaron a decenas de inmigrantes que habían asaltado el colegio para establecer allí su campamento.