Los acusados del asesinato de Francisca Cadenas chantajean a la familia de la víctima y al juez

«Si antes no ponen a Manuel en libertad, no participamos en la reconstrucción del crimen», así es el crudo chantaje de Julián y Manuel, los hermanos detenidos y en prisión provisional acusados de violar, matar y descuartizar a Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) en el año 2017.

Así lo denuncian los tres hijos de la víctima, destrozados por el suceso y por la falta de humanidad de los dos acusados. Los hermanos Julio y Manuel, vecinos de la mujer desaparecida el 9 de mayo de 2017 en Hornachos, fueron detenidos en marzo de 2026 por la UCO tras encontrar enterrados en su vivienda los restos óseos de Francisca Cadenas.

Julián confesó el crimen, en un relato acomodado para lograr la menor pena posible. El acusado contó que mató a Francisca porque le sorprendió tomando drogas y luego enterró el cadáver de la víctima en su casa. Sin embargo, se le investiga por un delito de agresión sexual, detención ilegal y homicidio.

Conscientes de que se hallan ante un caso con motivación sexual y convencidos de que en el crimen de Francisca participaron los dos hermanos, la letrada de la familia de la víctima ha pedido que se realice una reconstrucción del crimen con el objetivo de reforzar la acusación contra ambos hermanos.

«No podemos ver las fotos del crimen»

«Queremos para ellos una condena acorde al destrozo que le hicieron a mi madre y a la familia. Todavía no somos capaces de ver las fotos de cómo la UCO encontró a mi madre, y la actitud de ellos es de desprecio total y absoluto, hacia mi madre y hacia todos nosotros», explica José, uno de los tres hijos de Francisca, en referencia a una condena de prisión permanente revisable.

«Ellos nunca han colaborado y solo lo van a hacer si sacan algo a cambio», puntualiza otro de los hijos de la víctima. Los tres explican que el objetivo de la defensa de los acusados es «sacar a Manuel de la ecuación» y que salga libre a la calle. «Por eso dicen que si el juez o la Audiencia no lo sueltan, ninguno de los dos participará en la reconstrucción».

Rechazan dejarlos en libertad bajo fianza

La Audiencia Provincial de Badajoz ya ha rechazado los recursos que presentaron las defensas de los dos hermanos acusados del crimen de Francisca Cadenas.

En el caso de Julián, el autor confeso de la muerte, persiste el riesgo de fuga dada «la elevada pena que le puede llegar a corresponder por el delito de homicidio o asesinato».

La Audiencia también argumentó que existe la posibilidad de que los hermanos puedan alterar o destruir fuentes de prueba, presionando a los testigos, por ejemplo.

Los hijos de Francisca recuerdan que los dos acusados no explicaron cómo mataron a su madre; tampoco se ha hallado el arma de la agresión, y todavía se desconoce el resultado completo del análisis de los teléfonos móviles de los dos sospechosos que, además, intentaron deshacerse de los aparatos arrojándolos a la basura, de donde los recuperó la Guardia Civil.