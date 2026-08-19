Los mercadillos favoritos de la Reina Letizia en Mallorca: la ruta de sus veranos en la isla

Mallorca tiene muchas tradiciones de verano, pero pocas resultan tan curiosas como los paseos de la Familia Real por sus mercadillos. La Reina Sofía durante años ha disfrutado de esta costumbre durante sus estancias en Marivent y, con el paso del tiempo, la Reina Letizia ha adoptado estas escapadas junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Son planes aparentemente sencillos, entre puestos de artesanía, ropa, joyas y productos locales, que permiten ver a las cuatro en un ambiente mucho más relajado y alejado de los actos oficiales.

Para Letizia, los mercadillos mallorquines son casi un ritual. La Reina es especialmente aficionada a las joyas, los complementos y los pequeños objetos que terminan convirtiéndose en recuerdos de cada verano, por lo que no es extraño verla detenerse ante los puestos de bisutería o artesanía. Además, en varias de estas visitas también ha demostrado especial interés por los productos locales y los pequeños comercios. El resultado que os traemos a continuación es una ruta que recorre algunos de los mercados más conocidos de la isla.

Paseo de Sagrera: el mercadillo nocturno

Una de las paradas más bonitas es el mercadillo artesanal del paseo de Sagrera, en Palma. Desde 2022 la Reina Letizia se ha dejado ver recorriendo sus puestos junto a doña Sofía, Leonor y la infanta Sofía. Esta visita se realiza al anochecer, una elección especialmente acertada durante los meses de verano, cuando las temperaturas diurnas pueden hacer menos agradable este tipo de paseo.

Entre sus puestos se encuentran joyas, bisutería, cerámica, textiles, bolsos, complementos y productos artesanales. La Reina Letizia y sus hijas se detienen en un puesto de jabones y cremas naturales, mientras la Reina Sofía se interesa más por las joyas y accesorios que tanto le gustan. Además, su ubicación es privilegiada: está junto al paseo marítimo y muy cerca de la catedral de Palma y la Lonja.

Pollença: moda y artesanía con sello mallorquín

Otro de los destinos que forman parte de esta particular ruta real es Pollença. Letizia, sus hijas y la emérita visitan el mercado callejero coincidiendo con las fiestas patronales. El ambiente es especialmente animado y los puestos se multiplican por las calles y plazas del centro. La visita deja algunos detalles sobre los gustos de las jóvenes. La princesa Leonor se interesó por unas alpargatas de esparto y camisetas de algodón, algunas de las compras que se llevaron. El mercado destaca por su combinación de ropa, calzado, joyería, complementos y artesanía tradicional mallorquina.

Mercado del Olivar: el lado gastronómico

En 2018, la Familia Real escogió un escenario diferente: el Mercado del Olivar, uno de los espacios gastronómicos más conocidos de Palma. Letizia y Sofía recorrieron sus instalaciones acompañadas por Leonor y la infanta Sofía y conversaron con varios comerciantes. La pescadería fue una de las zonas que más llamó la atención de la Reina Letizia, que se interesó por las diferentes variedades de pescado y marisco. El mercado reúne también frutas y verduras, carnes, aves, quesos y embutidos, con una importante presencia de productos de proximidad.

Puerto Portals: el mercadillo más COOL

La ruta también tiene una versión más sofisticada. Puerto Portals es uno de los lugares vinculados a la afición de la reina Sofía por los mercados de verano, especialmente por su mercado Sunset. Aquí el ambiente cambia y la oferta apuesta por moda, diseño, complementos y decoración, con una selección más exclusiva. A ello se suman música en directo y actividades de entretenimiento, convirtiendo el paseo en uno de los planes más atractivos de las tardes de verano.