La firma que la Reina Letizia tiene en su armario desvela el secreto: «El patrón lo cambia todo»

Hay prendas que entran en un armario y, sin hacer demasiado ruido, se quedan. Es precisamente esa mezcla de personalidad, elegancia y versatilidad la que define a Ipa Brand, una firma española que ha encontrado en los patrones cuidados, los tejidos naturales y los colores con carácter una manera muy particular de entender la moda. Y sí, la Reina Letizia tiene una prenda creada por Irene, fundadora de la marca, en su armario, un detalle que habla del lugar que la firma comienza a ocupar entre quienes buscan diseños especiales y reconocibles. La marca también ha conquistado a nombres como Tana Rivera, que lució su conjunto Leonor en un estilismo de invitada de inspiración bohemia.

Pero más allá de los nombres conocidos, Ipa Brand interesa por algo todavía más importante: su capacidad para interpretar las tendencias sin dejarse arrastrar por ellas. Sus diseños hablan de una moda femenina, sofisticada y, al mismo tiempo, muy ponible. Una filosofía especialmente atractiva cuando llega el verano, esa época del año en la que los vestidos adquieren protagonismo y buscamos prendas capaces de acompañarnos con naturalidad desde una comida especial hasta una tarde de vacaciones.

El patrón como secreto de un buen vestido

La diferencia entre un vestido bonito y un vestido verdaderamente especial muchas veces está donde no se ve a primera vista: en el patrón. Las proporciones, las costuras, la longitud o la relación entre volumen y estructura pueden cambiar por completo cómo se percibe una silueta. «Un buen patrón tiene la capacidad de realzar la figura sin necesidad de artificios», cuentan desde Ipa Brand. Y es precisamente ahí donde reside parte del encanto de sus diseños.

La Reina Letizia es también una buena referencia cuando hablamos de esta cuestión. En verano suele apostar por vestidos con cortes que definen la silueta sin constreñirla, desde líneas midi hasta diseños con faldas de mayor movimiento. Una elección que demuestra que estilizar no significa necesariamente recurrir a prendas excesivamente ajustadas. A veces, es precisamente el volumen bien colocado el que consigue una figura más armónica.

En Ipa Brand lo llevan incluso un paso más allá con su nueva falda de godets, un diseño en el que el patrón se convierte prácticamente en el protagonista. «Los godets permiten que la falda mantenga la cintura limpia y vaya ganando movimiento de forma natural a medida que cae», explican. El resultado es una silueta ligera, dinámica y especialmente favorecedora.

En una temporada en la que las tendencias pueden ir desde el minimalismo hasta los estampados más llamativos, ellas apuestan por algo que nunca deja de funcionar: diseñar bien. «La diferencia está en la calidad de cada decisión», explican. Un patrón bien construido, una buena caída, un tejido elegido con intención y unos acabados cuidados pueden convertir un vestido aparentemente sencillo en una pieza memorable. Es también una de las claves que encontramos en los vestidos que mejor funcionan en verano: cortes midi, cinturas definidas, escotes equilibrados y faldas que se mueven al caminar. Son siluetas que hemos visto en numerosas ocasiones en el armario estival de la Reina Letizia y que demuestran que la elegancia no necesita excesos.

Cuando el tejido también cuenta una historia

Un patrón puede ser perfecto, pero necesita un tejido que sepa acompañarlo. Para Ipa Brand, la elección del material es inseparable del diseño: determina la caída, el movimiento y hasta la sensación que transmite una prenda. «El tejido es el punto de partida de cualquier diseño», aseguran. Y esta temporada esa filosofía cobra todavía más sentido con la importancia de las fibras naturales y los materiales ligeros.

Algodón y lino se convierten así en aliados naturales del verano. «Aportan comodidad y transpirabilidad de cara al verano», explican desde la firma, que defiende además que los pequeños cuidados que requieren estos tejidos forman parte del valor de la prenda.

Color, estampados y los nuevos neutros

La fundadora no entiende la atemporalidad como sinónimo de aburrimiento. De hecho, uno de sus grandes atractivos está en utilizar el color y los estampados para construir prendas con personalidad. «Apostamos por una paleta donde el color tiene un papel protagonista», explican. Los tonos vibrantes y los estampados conviven con colores más suaves como el blanco roto o el azul bebé, que la firma considera «los nuevos neutros». Son tonalidades especialmente interesantes para el verano porque iluminan el rostro y permiten crear estilismos sofisticados sin esfuerzo. También ayudan a equilibrar estampados más atrevidos, algo que convierte a las prendas en piezas mucho más fáciles de incorporar al armario.

La tendencia está en el movimiento

Si hay una palabra que podría resumir buena parte de la propuesta de Irene esta temporada, sería movimiento. Las siluetas limpias conviven con patrones que dejan espacio al cuerpo, mientras que los conjuntos de dos piezas se convierten en una de las fórmulas más interesantes para construir un armario versátil. «Los conjuntos de dos piezas cobran especial protagonismo porque ofrecen versatilidad sin renunciar a la sofisticación», explican desde la firma. Una idea que encaja especialmente bien con la manera actual de vestir: invertir en prendas que puedan multiplicar sus posibilidades y no queden relegadas a una única ocasión.

En los vestidos ocurre algo parecido. Los cortes buscan favorecer sin resultar rígidos y permiten que la prenda tenga vida cuando se lleva puesta. No es casualidad que las siluetas fluidas y los cortes que acompañan el movimiento funcionen tan bien en verano: son frescos, femeninos y tienen esa elegancia relajada que también hemos visto en algunos de los looks estivales de la Reina Letizia.

El verdadero lujo: poder llevar una prenda de muchas maneras

Quizá una de las tendencias más interesantes de la moda actual no sea un color ni un estampado, sino la versatilidad. Y ahí los conjuntos de dos piezas tienen mucho que decir. La firma propone llevarlos juntos para conseguir un look más impactante, pero también separarlos y multiplicar sus posibilidades. «Una falda puede combinarse con una camisa básica, mientras que el top funciona perfectamente con unos vaqueros», explican.

La idea parece sencilla, pero cambia por completo la relación con el armario. Un conjunto deja de ser «un look» para convertirse en varias prendas capaces de crear diferentes historias. Un cambio de zapatos, un cinturón, un pañuelo o un collar puede transformar el resultado. «La moda también consiste en divertirse experimentando con el propio armario de cada una», añaden desde la firma. Y probablemente esa sea una de las mejores definiciones de lo que hoy buscamos al vestirnos.