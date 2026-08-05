VOTA: ¿con cuál te quedas? 5 tendencias de moda verano 2026
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Este verano, la moda llega con una mezcla de estilos frescos, cómodos y llenos de personalidad. Las nuevas tendencias combinan colores llamativos, prendas inspiradas en otras épocas y detalles que permiten expresar diferentes formas de vestir. Para descubrir cuál es la favorita, te proponemos un juego: elige la tendencia que más te guste entre estas cinco opciones que están marcando la temporada.
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