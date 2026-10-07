Estas son las chaquetas de entretiempo que serán tendencia este otoño y que combinan con todo

El otoño, para el armario, es un mes raro. No sabes muy bien qué ponerte porque el tiempo parece que no quiere dejar atrás el calor, pero de vez en cuando recuerda su condición cambiante y te sorprende con grandes bajadas de temperatura. Ya no vale eso que tanto se escucha en el norte de ‘echarte una rebequita encima’ y tirar adelante. Por suerte, la moda ha sabido adaptar su estilo para encontrar una calificación de ropa que sí es perfecta para estos momentos: la ropa de entretiempo. Donde las chaquetas son la prenda estrella del momento.

Las pasarelas ya nos han dado unas pistas de cuáles van a ser las chaquetas de entretiempo que podemos llevar esta temporada. Y las tiendas ya se han puesto las pilas para adquirir todas estas directrices y poder llenar las calles con algo más de estilo. Dentro de esta prenda, vamos a ver cómo lo nuevo y lo clásico vuelve a encontrarse a través del diseño.

Vuelve el clásico diseño Barbour, las bombers, el ante, el pelo… todo para hacer de esta prenda el punto diferencial de estilo que quiere un look. Un detalle que regresa son los cuellos en las chaquetas y las lazadas en la cintura, consiguiendo figuras más estilizadas y femeninas. Respecto a los tonos, el marrón sigue siendo el rey y, como no, el burdeos, combinado tanto con diseños lisos como con los clásicos estampados de cuadros o los detalles en pedrería. Con esto, ahí va la selección de las chaquetas que hemos hecho para que puedas acertar con tu elección de chaqueta de entretiempo.

Chaqueta ‘bomber’ de Massimo Dutti

Hay tres cosas de esta chaqueta que resumen por qué promete ser una de las prendas de la temporada. La primera, su cuello subido; la segunda, la botonadura lateral, que limpia el diseño frontal y lo hace más estético. Y el último, el diseño bomber redefinido.

Covin Jachet de Maràvic

Lo vintage no pasa de moda y un material que nos devuelve esta estética granny es la pana. Marávic tiene una de nuestras opciones favoritas que combina este material con botones XXL y un juego de silueta con cuello chimenea que tanto está dando de qué hablar.

‘Trench’ de cuadros de Zara

Las chaquetas de entretiempo tienen una capacidad especial para jugar con las siluetas. Puedes transformar un trench y ceñir la cintura, abombar las mangas y alimentar este juego de volúmenes con un estampado de cuadros.

Chaqueta corta negra Amane de Boüret

Otoño también trae consigo esos momentos en los que la ocasión requiere ir un poco más arreglado, bien sean comidas de empresa, reencuentros o reuniones. Para esos momentos, un clásico como puede ser una chaqueta corta tipo bolero, de silueta estructurada y ligeramente entallada, en crepé siempre es un recurso que conviene tener en el armario.

Gabardina corta de NA-KD

Además de siluetas, las chaquetas de entretiempo pueden jugar con las texturas. De esta combinación podemos encontrar diseños que apuestan por estéticas completamente neutras y donde la diferencia puede estar en la elección de un cuello y una manga completamente diferenciales.

Chaqueta ‘bomber’ de Algo Bonito

Hacía tiempo que no veíamos las bomber de nuevo en las calles. Este año, vuelven reeditadas con algo más de estilo, estampados que apuntan hacia diseños más cuidados y elegantes, de forma que vistan más un conjunto. Como esta opción de Algo Bonito.

Chaqueta vaquera de Polo Club

Definir la silueta se ha convertido en el nuevo reto de las chaquetas de entretiempo. Este detalle suma elegancia y estilo al diseño y es un recurso que Polo ha transformado en un detalle diferencial para añadir al denim. No debemos olvidar que este tejido sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026.

Chaqueta tejana bordada de Simorra

El bordado es una de las grandes tendencias de la temporada. Este otoño está recuperando técnicas y piezas con cierta apariencia artesanal. En el caso de esta chaqueta bordada de Simorra, tiene ese punto romántico que tanto está definiendo el devenir de nuestros armarios.

Chaqueta corta de Uniqlo

El hecho de que la estética Barbour funcione tan bien en otoño se debe, en gran medida, al regreso de la prenda heritage que estamos viviendo. Esto es: vuelve a llevarse la ropa que parece sacada de archivo, de modo que la chaqueta empieza a concebirse como una pieza de colección.