La vida de los influencers tiene un lado oscuro que acaba de salir a la luz. Detrás de los viajes, las fiestas y las fotos que comparten con sus seguidores también existen situaciones difíciles de gestionar. Dulceida ha querido poner el foco en una de las experiencias más desagradables que ha vivido durante su trayectoria profesional y nosotros sabemos todo lo que ha contado.

Aida Domenech, conocida popularmente como Dulceida, lleva años siendo una de las figuras más famosas de su generación. Su actividad en las redes sociales le ha permitido construir una importante comunidad de seguidores y desarrollar diferentes proyectos empresariales vinculados al mundo de la moda y la comunicación.

La modelo ha explicado que durante aproximadamente dos años tuvo que convivir con la presencia constante de una mujer que aparecía en lugares donde ella se encontraba. No importaba que estuviera en Barcelona o que viajara al extranjero por motivos profesionales. Aquella persona parecía conocer sus movimientos y encontraba la manera de coincidir con ella en circunstancias cada vez más desconcertantes.

La empresaria ha relatado esta experiencia en el pódcast Reyes del palique, donde ha reconstruido algunos de los episodios que terminaron convirtiendo una serie de encuentros aparentemente casuales en una situación muy incómoda. «Tuve a una persona dos años siguiéndome», ha comentado al respecto.

Los primeros encuentros en Barcelona

Según ha contado Dulceida, todo comenzó en los alrededores de su piso en Barcelona. La mujer aparecía repetidamente en la zona y cuando se cruzaba con ella actuaba como si fuera una casualidad. Una actitud que desconcertaba todavía más a la influencer, especialmente porque los encuentros se producían con una frecuencia difícil de explicar.

Uno de los primeros episodios que recuerda tuvo lugar cuando estaba llegando con sus maletas. La desconocida se acercó y se ofreció a ayudarla, algo que en aquel momento no despertó demasiadas sospechas. Sin embargo, al día siguiente volvieron a encontrarse en circunstancias muy similares.

Dulceida ha explicado que la mujer reaccionaba siempre con aparente sorpresa, utilizando expresiones como «¡Qué casualidad!» cuando volvían a coincidir.

Con el paso de las semanas, las apariciones continuaron. La modelo comenzó a tener la sensación de que aquella persona estaba pendiente de sus movimientos, aunque todavía tenía dudas y no quería precipitarse.

El susto en París

Uno de los episodios que más impactó a los presentadores del pódcast ocurrió durante una estancia en París. Dulceida se encontraba allí por motivos profesionales y no imaginaba llevarse un susto de estas características. En un momento determinado, salió al balcón y observó algo que no esperaba encontrar.

Abajo estaba la misma mujer que había visto repetidamente cerca de su casa en Barcelona. La situación resultaba especialmente llamativa porque se encontraban en otra ciudad y a cientos de kilómetros de su entorno habitual.

La explicó que había compartido en redes sociales información sobre el alojamiento porque se trataba de una colaboración profesional. Aquello pudo facilitar que la desconocida conociera el lugar en el que se encontraba, aunque lo que más le llamó la atención fue volver a verla allí.

Pero el episodio no terminó con aquel viaje. Tiempo después regresaron a París para asistir a la Semana de la Moda y se encontraron con una situación todavía más desconcertante.

En aquella ocasión, las habitaciones del hotel tenían los balcones separados únicamente por una valla. Cuando Dulceida y su acompañante salieron al exterior, descubrieron que la mujer se encontraba alojada justo en la habitación contigua.

La reacción volvió a ser prácticamente idéntica a la de los encuentros anteriores. La desconocida utilizó nuevamente la expresión «¡Qué casualidad!», algo que ya no resultaba convincente para la empresaria.

La investigación de Dulceida

Según relató Dulceida, la desconocida publicaba fotografías con estilismos prácticamente idénticos a los que llevaba ella. Además, en algunas imágenes aparecían lugares relacionados con su entorno personal, incluida la calle donde vivía en Barcelona.

La catalana recordó la impresión que les produjo descubrir aquellos detalles. Hasta entonces habían acumulado encuentros difíciles de explicar, pero comprobar las similitudes entre los estilismos y los escenarios de las fotografías hizo que la situación adquiriese una dimensión diferente.

La preocupación fue creciendo y también cambió la manera en la que Dulceida interpretaba las apariciones de aquella mujer. Ya no se trataba únicamente de encontrarse con una seguidora en determinados acontecimientos públicos, sino de una presencia que parecía extenderse a espacios mucho más personales.

El día que se enfrentaron

La historia terminó teniendo un desenlace inesperado en la estación de Barcelona-Sants. Dulceida ha contado que se encontraba allí con mascarilla cuando volvió a escuchar cómo alguien la llamaba por su nombre: «¡Aida!».

Era nuevamente la misma mujer. Después de tantos encuentros y de dos años intentando restar importancia a lo que sucedía, la empresaria decidió que no quería continuar fingiendo que no la reconocía. Se quitó la mascarilla y le preguntó directamente qué quería. Fue un momento de tensión en el que, según su propio relato, decidió mostrar su malestar ante una situación que llevaba demasiado tiempo prolongándose.

Después de aquel enfrentamiento, la mujer desapareció. Dulceida asegura que no volvió a tener noticias suyas en persona y que, poco después, recibió un mensaje en el que la desconocida le pedía que no pensara que era una acosadora. Por suerte, todo se quedó y no volvió a saber nada de ella.