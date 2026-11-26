José Ramón Julio Márquez Martínez​, más conocido como Ramoncín, es un cantante, actor, escritor y presentador español. Tiene cuatro hijos, fruto de sus relaciones con tres mujeres diferentes. Sus edades van desde los 30 hasta los 50 años, una diferencia que hace que entre ellos haya dos generaciones. Para el cantante, esa distancia de edad no cambia la manera en la que los ve.

El músico ha reconocido que ser padre es una experiencia increíble, aunque también implica una responsabilidad permanente. «Como padre, yo no sé si en la próxima vida, si la hubiera, me apuntaría a una vida sin hijos. Porque sí, póngame en la lista sin hijos, por favor, a ver cómo se vive sin esas preocupaciones. Es una preocupación constante», afirmó.

La relación con sus hijos cambia con los años

El cantante explicó que la edad de sus hijos no ha modificado esa sensación de preocupación. «Mis hijos están entre 50 y 30 años, imagínate. Tienen 50, 46, 32 y 30, o sea, son dos generaciones, por otro lado, entre los pequeños y las mayores. Pero siempre son pequeños», comentó en una entrevista para el podcast Tercer Acto. Para él, los hijos mantienen ese lugar en la vida de sus padres independientemente de los años que cumplan.

También recordó cómo evoluciona la relación entre padres e hijos a medida que estos crecen. En la infancia, los pequeños suelen ver a sus progenitores como héroes y reclaman constantemente su atención. Después llega la adolescencia, una etapa en la que buscan distanciarse y que Ramoncín describió como «aborrescentes». También explicó que, con el paso del tiempo, ese alejamiento da paso de nuevo a las muestras de cariño.

La educación y el futuro de sus cuatro hijos

Ahora que sus hijos son adultos, una de las cuestiones que más le preocupa es el futuro que tendrán y el mundo que les tocará vivir. El músico considera que la responsabilidad de un padre no termina cuando los hijos alcanzan la independencia, sino que permanece a lo largo de toda la vida. Por eso, resumió esa inquietud afirmando que «es una preocupación eterna».

Ramoncín destacó la importancia de ofrecerles una formación que vaya más allá de los estudios. Para él, resulta fundamental transmitirles cultura, educación emocional y capacidad intelectual para que puedan comprender lo que sucede a su alrededor y distinguir lo que está bien de lo que está mal. Una preparación que considera esencial para que sepan desenvolverse en el mundo y afrontar su propio futuro.