Los thrillers políticos siempre triunfan en las plataformas de streaming. Series como Borgen, House of Cards o Scandal se han convertido en todo un éxito. Una de las que está disponible en Netflix y que también ha triunfado es La diplomática (The Diplomat). Una original serie creada por Debora Cahn que cuenta la historia de Kate Wyler, una diplomática de carrera acostumbrada a trabajar en zonas de crisis que es nombrada de forma inesperada embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido en medio de un grave conflicto internacional. Wyler tendrá que lograr controlar la situación, soportar convertirse en el foco mediático e intentar salvar su turbulento matrimonio con Hal Wyler, que también tiene un cargo en el mundo de la política. La primera temporada se estrenó en febrero de 2023 y en la actualidad están disponibles otras tres entregas disponibles.

La cuarta temporada de la serie La diplomática se estrenó el pasado 15 de octubre y ya se ha convertido en todo un éxito de audiencia y de crítica. La nueva entrega registró 4,8 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días en la plataforma de streaming Netflix y en la segunda semana aumentó su tiempo de visionado en un 21 %. Una serie La diplomática que destaca por su sólido guion y la buena interpretación de los actores que componen su reparto como Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney y Bradley Whitford.

Esta serie creada por Debora Cahn, a la cual conocemos por su trabajo en series como El ala oeste de la Casa Blanca o Homeland, destaca porque, a diferencia de otras de este género, se centra en la importancia de la política internacional. La acción se sitúa en la embajada de Estados Unidos en Londres y se muestra a los espectadores cómo se gestionan las crisis internacionales a través de las negociaciones entre aliados, las filtraciones o las operaciones encubiertas.

¿Qué ocurre en la cuarta temporada de La diplomática?

Esta nueva temporada está centrada en el encubrimiento del robo del arma nuclear rusa Poseidón por parte de Estados Unidos. Según se cuenta en la serie, Estados Unidos se llevó en secreto el torpedo nuclear Poseidón de un submarino ruso hundido en aguas británicas. Para evitar que el primer ministro británico Nicol Trowbridge revele la operación, Kate Wyler decide chantajearlo. A Kate esta estrategia le sale mal y, al final, esto acaba con su dimisión. La nueva primera ministra será Bethan Vaughn. ¿Qué pasará con Kate Wyler?

En cuanto a la presidenta Grace Peen, en el primer episodio vemos que sobrevive a un intento de asesinato. Desde ese momento la presidenta Penn decide empezar a asumir riesgos extremos que pueden poner su vida en peligro. En cuanto a su marido el primer caballero Todd Penn decide mandarle como enviado especial a Reino Unido y su torpe gestión se convierte en una amenaza para la OTAN.

No queremos hacer ningún spoiler y solo apuntaremos que Austin Dennison, el ministro británico de Asuntos Exteriores, tendrá graves problemas durante esta cuarta temporada.

El reparto de esta cuarta entrega

La actriz Keri Russell vuelve a dar vida a Kate Wyler, una experimentada diplomática de carrera que es nombrada embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. El papel de su marido Hal Wyler también vuelve a ser interpretado por el actor Rufus Sewell, un influyente exembajador que acabará como el vicepresidente británico.

También tienen un papel de peso la actriz Allison Janney que interpreta el papel de Grace Penn, que en esta temporada es la presidenta de Estados Unidos, el actor Bradley Whitford el de Todd Penn, su marido y primer caballero.

En el reparto también están los actores Nana Mensah que interpreta el papel de la jefa de gabinete Billie Appiah, Miguel Sandoval el del secretario de Estado Miguel Ganon y Michael McKean el del presidente inicial, William Rayburn.

Además como personal de la embajada estadounidense en Londres están Ato Essandoh como Stuart Hayford, la mano derecha de Kate, Ali Ahn como Eidra Park, jefa de la estación de la CIA en Londres, Penny Downie como Frances Munning, la gobernanta de la residencia oficial. En cuanto al gobierno británico están en el elenco los actores Rory Kinnear que da vida al primer ministro Nicol Trowbridge, David Gyasi al ministro de Asuntos Exteriores Austin Dennison y Celia Imrie a la veterana asesora política Margaret Roylin.

La serie La diplomática es una buena opción para los que están buscando un thriller político centrado en los problemas internacionales pero en la que tiene también mucho peso otros temas más mundanos como los problemas de pareja del matrimonio entre Kate y Hal Wyler.

En cuanto a la renovación de esta serie el pasado 29 de octubre, dos semanas después del estreno de la cuarta temporada, Netflix Tudum confirmó oficialmente que habrá una quinta entrega de La diplomática, aunque todavía no tenemos datos sobre su estreno.