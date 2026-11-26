Hasta ahora, una operadora tenía el encargo oficial de llevar el teléfono fijo y el internet a casa de quien lo pidiera. Es el llamado servicio universal, y esa operadora designada es Telefónica. Eso cambia el 1 de enero de 2027.

Lo confirma la Orden TDF/1266/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de noviembre. Pone fin a que el fijo y el internet de casa sean una obligación de servicio público con un operador designado.

Eso no significa que desaparezca el derecho a pedir la conexión. Lo que acaba es que haya una sola empresa obligada a darla. Y hay un cambio para los jubilados: el abono social del teléfono fijo no admitirá nuevas altas, aunque quienes ya lo tienen lo mantienen.

Ya no habrá operador designado

Según la orden, la designación de Telefónica de España termina el 31 de diciembre de 2026. Desde el día siguiente no se designará a ningún otro operador.

En su lugar, los distintos operadores atenderán las solicitudes. Lo harán según el artículo 20 del Real Decreto 1026/2026, el reglamento del servicio universal aprobado este mes.

El texto lo presenta como una ventaja para el usuario. Según la orden, así «se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador» que dé servicio en su zona.

Si pides la línea en 2027

El reglamento explica cómo funcionará el sistema sin operador designado. Las operadoras que ya den internet de al menos 100 megas o teléfono fijo en una vivienda tendrán que atender allí las solicitudes de conexión.

El plazo máximo será de 30 días naturales desde la petición. Solo se podrá alargar por causas objetivas que no dependan del operador.

En ese plazo tendrá que funcionar lo que se haya pedido: internet, teléfono o las dos cosas. La conexión puede llegar por cable o sin él, por tierra o por satélite. El artículo 10 del reglamento lo enmarca en el principio de neutralidad tecnológica.

El abono social de los jubilados

La orden incluye una garantía para quien ya tiene descuento. Telefónica debe seguir aplicando el abono social del teléfono fijo a sus beneficiarios actuales.

Son los jubilados y pensionistas con renta familiar baja que ya lo disfrutan. Pero, según el texto, desde el 1 de enero de 2027 «no podrán producirse nuevas altas en este abono social».

Telefónica, además, podrá hacer «migraciones tecnológicas». La orden lo justifica para no tener que mantener productos o tecnologías obsoletos.

Los abonos del nuevo reglamento

El reglamento de noviembre prevé otros abonos sociales. Todas las operadoras de internet y teléfono fijo deberán ofrecerlos a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, allí donde ya presten servicio.

Habrá tres tipos: uno para el teléfono fijo, otro para internet y un tercero con los dos juntos. Y contratar a la vez una tarifa con el móvil no hará perder el descuento.

Si sus tarifas no son asequibles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá ir más allá, según el artículo 17. Podrá obligar a la operadora a ofrecer a esos beneficiarios una rebaja del 25 % sobre el precio medio del mercado.

Por qué se da este paso

La ley permite poner fin a la obligación cuando el servicio ya se presta en competencia. Tiene que ser con precio, cobertura y calidad parecidos. La CNMC dio su informe favorable el 14 de octubre.

Los datos que cita la orden son de cobertura. A 30 de junio de 2025, la fibra óptica hasta el hogar llegaba al 95,72 % de los hogares. Sumando el acceso fijo por radio, donde no hay fibra, se alcanzaba el 99,15 %.

Para el resto queda el satélite, con cobertura del 100 %. Según la CNMC, sus accesos a internet pasaron de 10.199 a finales de 2022 a 98.391 a finales de 2025.

Esta orden es la segunda pieza de un cambio más amplio. La primera fue el reglamento que fija el internet fijo de 100 megas del servicio universal desde 2027. Además, el reglamento permite volver a designar operadores si un día se detecta un fallo de mercado.

El cese surte efectos el 1 de enero de 2027, y hasta entonces Telefónica sigue como operador designado. La orden la firmó el 19 de noviembre el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

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La información procede de la Orden TDF/1266/2026, publicada en el BOE el 25 de noviembre de 2026, y del Real Decreto 1026/2026, del 18 de noviembre.

Crédito de la imagen: La Moncloa.