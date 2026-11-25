Comer siempre lo mismo es un problema serio cuando la próxima tienda está a millones de kilómetros. Por eso la NASA estudia qué cultivos frescos podrían llevar los astronautas a la Luna y a Marte. Y las pruebas recientes apuntan a tres posibles opciones: la fresa, el pepino y la albahaca limón.

Lo ha contado este 25 de noviembre en una nota de su dirección de ciencia. Coincide con la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos. Según la agencia, sus investigadores estudian cultivos que den a los futuros exploradores comida fresca, nutrientes y variedad lejos de la Tierra.

Además, las plantas no solo darían de comer. Según la NASA, pueden absorber dióxido de carbono, producir oxígeno y reciclar agua. Algo que será cada vez más importante a medida que las misiones se alejen de la Tierra.

La fresa que perdió por espacio

La fresa es una de las pocas frutas dulces que la NASA se plantea para los vuelos espaciales. Según la agencia, es nutritiva, aromática y se poliniza sola.

Investigadores del Centro Espacial Kennedy, en Florida, las cultivan en cámaras de cultivo que simulan las condiciones de vuelo. Les ayuda un centro australiano de investigación en plantas para el espacio.

Con la Universidad de Melbourne y la de Australia Occidental, hace poco compararon una fresa silvestre con la candidata principal de la NASA, una variedad llamada Delizz. El estudio, publicado en septiembre en la revista Life Sciences in Space Research, simuló condiciones espaciales.

Grande y roja frente a pequeña

Los frutos de las dos plantas no se parecían en nada. Delizz dio fresas grandes y rojas, y la silvestre, frutos pequeños y amarillos por una mutación genética recesiva.

Pero el aspecto no lo es todo. Cultivada desde semilla, la fresa silvestre produjo el doble de botones, flores y frutos que Delizz.

Aun así, la candidata de la NASA mantuvo el primer puesto. La silvestre echaba demasiados estolones, los tallos con los que se multiplica. Y ocuparían un sitio muy valioso dentro de una nave.

El primer pepino en el espacio

En el espacio ya se han cultivado muchas plantas, pero ninguna de la familia de las calabazas, según la NASA. El pepino podría ser el primero.

Antes de cultivarlo y comerlo en órbita, tiene que pasar muchas pruebas. Investigadores financiados por la NASA evaluaron cómo crece, cuánto da y qué aporta en condiciones de vuelo espacial.

Las plantas mostraron algunas hojas más grandes de lo normal, según un estudio publicado en agosto en la revista HortScience. Pero dieron fruto comestible de forma continua.

Una albahaca con olor a limón

La tercera candidata es una hierba aromática, la albahaca limón. Tiene olor y sabor cítricos, y está avanzando en las pruebas del Kennedy.

Según los investigadores, ya ha superado la primera ronda de pruebas. También ha pasado la desinfección de semillas, obligatoria antes de cualquier vuelo para eliminar microorganismos.

Su siguiente paso es comprobar cómo crece en las almohadillas de cultivo que pueden albergar plantas en la Estación Espacial Internacional.

Contra el cansancio del menú

Según la NASA, el llamado cansancio del menú puede convertirse rápido en un problema para los astronautas.

Una hierba fresca como la albahaca limón puede convertir la comida envasada en algo nuevo y apetecible, según la agencia. Y eso ayuda a la salud y al rendimiento en el espacio.

Tener variedad, como sumar el pepino, tiene otra ventaja. Además de mejorar la dieta y el ánimo de la tripulación, aumenta la diversidad de plantas. Y eso hace más probable que los cultivos salgan adelante en una misión larga.

Una cámara de cultivo en órbita

La investigación no se queda en tierra. La NASA prepara el lanzamiento a la Estación de un nuevo experimento de su división de Ciencias Biológicas y Físicas.

Llevará un prototipo de cámara de cultivo, el primero de su tipo, según la agencia. Sus datos servirán para diseñar los sistemas que cultiven plantas como estas en una base lunar o en una misión a Marte.

En la Estación ya se han cultivado verduras. La astronauta Christina Koch, la de la foto, trabajó en 2019 con el experimento Veggie PONDS, para cultivar y cosechar lechuga y mizuna. La nota de la NASA no da, en cambio, una fecha para el nuevo lanzamiento.

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La información procede de la nota de la NASA «NASA Eyes Crop Candidates for Future Menus», del 25 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: NASA.