Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez ya ven las orejas al lobo, especialmente con la recta final de la campaña electoral del 29-N. Así lo ha analizado este miércoles Vicente Vallés en Antena 3 Noticias, donde ha puesto el foco sobre el vértigo que recorre tanto a las filas de Junts per Catalunya como a las del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ante un posible retroceso en el Congreso de los Diputados con un batacazo en las urnas por haber mantenido al presidente del Gobierno en La Moncloa.

En su intervención de la edición de la noche, Vallés ha recordado «las dificultades del partido de Puigdemont para mantener los siete escaños que tiene ahora en el Congreso», y ha advertido que «algo parecido le ocurre al PNV, que teme perder alguno, o quizá algunos de sus cinco escaños». Según el periodista, «si ocurrieran esas dos cosas», la aritmética electoral confirmaría que «estaríamos ante las consecuencias del apoyo a Pedro Sánchez de los dos partidos de derecha nacionalista».

El análisis del presentador ha subrayado el papel determinante que ambas formaciones han desempeñado en la gobernabilidad de España durante los últimos años. Vallés ha incidido en que «el caso del PNV es especial, porque fueron los nacionalistas vascos los que decidieron con su voto la victoria de Sánchez en la moción de censura contra Rajoy en 2018, y desde entonces han sostenido a Sánchez en el poder». A continuación, ha señalado que «ahora su líder [Aitor Esteban] pone reparos».

Esta relación de alianza estratégica se remonta a finales de mayo de 2018, cuando el respaldo de los diputados nacionalistas vascos inclinó la balanza en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa y convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. Tras reeditar su apoyo en las investiduras de 2020 y de noviembre de 2023 -acuerdo este último sellado el día 10 de aquel mes a cambio del compromiso de culminar el traspaso de competencias penitenciarias o el régimen económico de la Seguridad Social, entre otros-, la formación vasca intenta marcar distancias en el tramo decisivo de la campaña.

En esta línea, el informativo ha recogido la advertencia del presidente del PNV, Aitor Esteban: «Nosotros, desde luego, repetir la experiencia de esta legislatura tal y como la hemos vivido, ni hablar. Gobernar de esa manera no puede ser. Por lo tanto, desde luego, si se dieran las circunstancias, desde luego no podrían ser con las mismas reglas de juego».

Por su parte, Junts per Catalunya aterrizó en el bloque de investidura en noviembre de 2023 mediante el pacto firmado en Bruselas con el PSOE. Aquella alianza garantizó los siete votos de los de Carles Puigdemont a cambio de la tramitación de la Ley de Amnistía para los encausados del procés, la apertura de una mesa de negociación con verificación internacional y la cesión de competencias clave. Vallés ha apuntado que la fecha escogida por Puigdemont para volver -una vez pasadas las elecciones- podría deberse, precisamente, a su inquietud por el resultado de las urnas.

Ahora, tras una legislatura marcada por las tensiones continuas y los choques por los casos de corrupción que han salpicado al entorno socialista, los dos partidos nacionalistas buscan desmarcarse de Moncloa para frenar la fuga de apoyos. No obstante, Vicente Vallés ha concluido el bloque recordando que «los reparos del PNV quizá lleguen demasiado tarde para el propio PNV, y lo veremos la noche del domingo».