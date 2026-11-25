La marcha del 25-N de Madrid ha deparado otra imagen sorprendente: una Begoña Gómez desatada ha sido protagonista de uno de los momentos más comentados: vestida con un abrigo rojo y rodeada de banderas moradas del PSOE, la esposa del presidente del Gobierno agarró el micrófono con energía y se lanzó a corear a pleno pulmón el cántico: «¡Un bote, dos botes, machista el que no bote!». «¡Ésta es la fuerza de las mujeres!», ha gritado también.

Con una actitud muy guerrillera, Gómez ha encabazado una de las dos marchs junto a otras dirigentes y militantes, como Sara Aagesen o Reyes Maroto, además de Óscar López, animando a los asistentes con un tono combativo. Pero hay otro hecho que llama la atención en las imágenes: que al menos detrás de ella se aprecian a tres guardaespaldas.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la mujer del presidente del Ejecutivo gritando el eslogan una y otra vez mientras la multitud la acompañaba.

No es la primera vez que la mujer del presidente del Gobierno, procesada por tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos sorprende durante esta campaña. El pasado día 11, habló por primera vez en un mitin del PSOE. Ha sido en el acto de prearranque de campaña socialista en Sevilla para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. «Estaréis de acuerdo en que estamos un poco cansados de gente que están malhablando, juzgándonos, intentan decirnos cómo actuar. Eso no lo vamos a permitir», manifestó desde el atril.

La mujer del presidente dijo que quería hablar desde el atril del auditorio FIBES de Sevilla como «milititante de base del PSOE». Begoña reseñó que, para ella, era «un gran honor» formar parte de la familia socialista: «Nadie camina si no hay una persona dispuesta a darte un abrazo y darte la mano». «Gracias porque me habéis dado la mano y el aliento para continuar», indicó.

Gómez se mostró «afortunada por el cariño de la gente» que más le quiere: «Mis hijas, y de Pedro». Posteriormente, Sánchez le devolvió el halago: «Si por algo soy afortunado, Begoña, es por ser tu esposo y el padre de tus hijas».