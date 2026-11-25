Leire Díez dejó por escrito para quién trabajaba. «Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo», escribió el 27 de agosto de 2024 en un grupo de WhatsApp bautizado como «Vacaciones y viajes», al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El nombre del grupo era lo único vacacional. En él, la conocida como fontanera del PSOE hablaba de estrategias, denuncias y pruebas. Este chat tiene una importancia capital dado que el juez Santiago Pedraz investiga si existió una trama para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, y los mensajes de «Vacaciones y viajes» no dejan ninguna duda.

El 27 de agosto de 2024, el contacto guardado como «Magistrado Anticorrupción» planteaba «una estrategia a inmediato, corto, medio y largo plazo, así como un relato», y Leire Díez le respondía esa misma tarde que el plan ya existía: «Llevamos meses trabajando en ella» y «está todo perfectamente coordinado». Para una causa en la que se investiga un presunto delito de organización criminal, que exige estructura, reparto de papeles y continuidad en el tiempo, son palabras de los propios protagonistas que pesan más que cualquier indicio aislado.

Una estrategia «perfectamente coordinada»

En el grupo figuraban el empresario Javier Pérez Dolset, Leire Díez, el ex presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, y un contacto guardado como «Magistrado Anticorrupción» que no era otro que el ex juez Luis José Sáenz de Tejada. Fue este último quien, a las 10:49 de aquel 27 de agosto, marcó el rumbo: había que fijar «una estrategia a inmediato, corto, medio y largo plazo, así como un relato».

La respuesta de Leire llegó por la tarde y no fue la de una periodista que escucha a una fuente. «Luis, ya tenemos una estrategia. Llevamos meses trabajando en ella», escribió. «Hubiera sido un poco bisoño por nuestra parte ponernos a trabajar a este nivel sin saber qué queremos hacer y con qué vamos a contar para ello».

La fontanera dejó claro que el plan no se limitaba a la prensa: «La estrategia va mucho más allá de acciones en medios y demás. De verdad que está todo perfectamente coordinado». Para «afinar», decía necesitar saber «qué pruebas tengo», porque «las acciones, denuncias y demás van a ir en función de eso».

Y entonces enumeró sus prioridades. La primera, «el presidente». La segunda, «las víctimas que tienen causas pendientes». No nombra a Pedro Sánchez, pero en ese mismo grupo se hablaba de «la jueza del hermano».

Desmontando a Leire

Nada de esto encaja con el relato que Leire Díez ofreció este lunes en el programa de Risto Mejide en Cuatro, donde acudió a promocionar su libro Desmontando las cloacas. Allí atribuyó la creación del grupo a Parra y se describió casi como una oyente: «Yo creo que la persona que menos habla soy yo».

Preguntada por qué recababan información, se escudó en el oficio: «Si hay una persona que nos da información, como todos los periodistas, lo escuchamos». Los mensajes muestran a alguien que hablaba de estrategias, denuncias y pruebas, no de reportajes.

Ante Risto Mejide, Leire Díez se presentó como una figura secundaria del grupo «Vacaciones y viajes», pero los mensajes dicen otra cosa. El 27 de agosto de 2024 fue ella quien expuso el plan: «Ya tenemos una estrategia. Llevamos meses trabajando en ella», «está todo perfectamente coordinado» y «las acciones, denuncias y demás van a ir en función de eso».

El 10 de octubre repartía consignas antes de una rueda de prensa («Cinco ideas y repetirlas») y el 3 de julio de 2025 daba la orden: «Iniciemos todas las medidas judiciales contra él, por favor. Además de las penales, las civiles». Hablara poco o mucho, no lo hacía como espectadora, sino como quien dirige.

Sobre la juez Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Sánchez, aseguró que no le interesaba «especialmente» porque no la conocía «de nada». Y cuando le preguntaron si cobró del PSOE o si ha vuelto a hablar con Santos Cerdán, se refugió en su «relación con fuentes» y en el consejo de su abogada.

«Eliminar a Biedma»

Frente a esa versión, en la Audiencia Nacional se ha escuchado otra. Cintia Rocho, integrante del clan de los Rochos, ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que Sáenz de Tejada le habló de «eliminar» a la magistrada Beatriz Biedma.

Rocho declaró como testigo por videoconferencia, como le propuso la Audiencia Nacional después de que pidiera protección policial al asegurar que había sido amenazada. Según su testimonio, Sáenz de Tejada la llamó en diciembre de 2024 para decirle que la jueza era «un puto grano en el culo, que a palos aprende el burro» y que «había que eliminarla».

Aquella llamada llegó apenas dos meses después de que en «Vacaciones y viajes» se hablara de «la jueza del hermano».