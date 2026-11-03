El audio de Sáenz de Tejada en el que confiesa que Leire Díez revisó su denuncia contra la juez Biedma antes de presentarla en la Fiscalía

OKDIARIO ha accedido a la declaración íntegra ante el juez de Luis Sáenz de Tejada, el ex juez que colaboró con las cloacas del PSOE, en la que confiesa que Leire Díez revisó su denuncia contra Beatriz Biedma antes de presentarla en la Fiscalía General del Estado.

«¿Por qué le pasa a usted la denuncia a Leire para que la revisen y Leire le dice la están revisando», le pregunta la fiscal en sede judicial, a lo que Sáenz de Tejada contesta: «Porque yo le paso la denuncia y ella dice que es periodista, que le quiere dar el tono periodístico a una denuncia». «¿Una denuncia en tono periodístico?», le cuestiona extrañada la fiscal. «Sí, pero vamos que la denuncia está clavada», apostilla Sáenz de Tejada.

La fiscal indagó sobre los motivos por los que Luis Sáenz de Tejada decidió poner la denuncia en la Fiscalía General del Estado. «Pues mire, yo me he sentado en Fiscalía General porque, como usted habrá podido comprobar, en Badajoz se pierden muchas veces las denuncias y para que conste en Fiscalía General, la he presentado en Fiscalía General».

Luis Sáenz de Tejada admitió en su declaración en la Audiencia Nacional que conocía a Leire Díez. Dijo que «no le pidieron nada». «Yo sigo mi camino desde 2013, desde hace unos meses he mandado un burofax a la presidenta del TSJ poniendo en conocimiento una serie de hechos», explicó el ex juez asegurando que llevaba años destapando supuesta corrupción.

Negó su vinculación con ‘Los Rochos’

Luis Sáenz de Tejada Vallejo negó en la Audiencia Nacional conocer a Cintia Rocho o haber tenido contacto con ella. Preguntado por la fiscal si la conocía, respondió: «En absoluto». A preguntas de la acusación popular sobre si había mantenido algún tipo de contacto con ella «en ningún momento», contestó: «Absolutamente [ninguno]».

Cuando la fiscal le preguntó si había encargado a alguien del entorno de Rocho seguimientos o cualquier tipo de acoso a la juez Beatriz Biedma, fue tajante: «Rotundamente falso».

Sobre Juan José Collado, abogado de Rocho, reconoció un único encuentro, pero sostuvo que entonces no ejercía como letrado de ella: «No siendo el abogado de Cintia Rocho, este señor me contacta para un tema de un cliente suyo, [para] que le ayudara, como un montón de gente». Añadió: «No le conozco. He estado una vez con él. Me ha mandado documentación y quería hacer un vídeo. Y no era en ese momento el abogado de la señora Cintia Rocha».

El imputado atribuyó los mensajes recogidos en el atestado a otras personas: «Simplemente comprobando el atestado, si se ven los perfiles y los datos que yo he dado, están perfectamente identificadas las personas que supuestamente se pusieron en contacto con ella, identificadas policialmente, judicialmente, e incluso están imputados».

También negó haber facilitado a Collado la dirección de la juez Biedma: «Da la casualidad de que yo tengo clientes en Almendralejo que son vecinos y parientes de esa juez, y simplemente le dije que son los parientes de ellos. Eso de la dirección es falso».