Durante un debate a ocho en RTVE, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, vinculó las joyas halladas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero con la congelación de las pensiones aprobada en 2010 con el voto favorable de Pedro Sánchez. La intervención marcó uno de los momentos más tensos de la sesión centrada en el sistema público de pensiones y la gestión del Ejecutivo.

A seis días de las elecciones, los estudios de Prado del Rey de RTVE recibieron a Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Ester Muñoz (PP), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Maribel Vaquero (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu), en un debate moderado por Xabier Fortes. Alrededor de dos horas los dirigentes debatieron sobre la economía, la vivienda y posibles pactos de gobierno.

Durante el segmento sobre el sistema público de pensiones, el debate tomó un giro tenso cuando Muñoz criticó la gestión del actual Gobierno socialista y reaccionó a las acusaciones de que el PP recortará o privatizará las pensiones si llega al Ejecutivo. Ante esto, la portavoz respondió: «Menudo plan privado tenía Zapatero», haciendo referencia a las joyas encontradas por la UDEF en una caja fuerte en su despacho. Asimismo, vinculó el episodio durante el gobierno del expresidente cuando congeló las pensiones en 2010, medida que contó con el voto del entonces diputado Pedro Sánchez. «Joyas que ya tenía cuando congeló las pensiones con el voto a favor de Sánchez», expresó Muñoz.

El plan privado de pensiones lo tenía Zapatero con las joyas en la caja fuerte. Joyas que ya tenía cuando congeló las pensiones con el voto a favor de Sánchez. ZP: el faro moral del PSOE.

#DebateA8RTVE https://t.co/Nb7XzsbALB — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 23, 2026

La portavoz popular se refirió con estas palabras a la medida del Real Decreto-ley 8/2010, mediante la cual el Gobierno socialista suspendió para el ejercicio 2011 la revalorización de las pensiones contributivas dentro del plan de recortes que rebajó el 5% del sueldo de los funcionarios. Aquella medida se aprobó en el Congreso de los Diputados por un solo voto de diferencia y con el respaldo del hoy presidente del Gobierno y candidato del PSOE.