Ester Muñoz se mofa de Rufián durante el debate electoral: «Ya sé que eres un Braveheart de Temu»
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, y el de ERC, Gabriel Rufián, han protagonizado uno de los momentos más comentados del debate a ocho en RTVE.
Ha ocurrido mientras Muñoz recordaba que Rufián apoyó «todas y cada una de las leyes del Partido Socialista». «Ya sé que eres un Braveheart de Temu, cálmate y no me interrumpas», le ha espetado ante las constantes interrupciones del candidato independentista.
Durante el bloque sobre clima sociopolítico y pactos, Muñoz ha usado además su intervención para mostrar su «sorpresa» porque nadie haya hablado sobre la corrupción, «algo sistémico durante toda la legislatura».
«En este país hay 18 sumarios y 131 imputados, hemos conocido la corrupción sistémica en el Gobierno, en el partido y en el entorno de Pedro Sánchez y los hombres de izquierdas que están aquí no han abierto la boca», ha proclamado la portavoz popular, que ha acusado a los socios del Gobierno de ser «cómplices» con cada «uno de los casos de corrupción» del PSOE.