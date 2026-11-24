La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, y el de ERC, Gabriel Rufián, han protagonizado uno de los momentos más comentados del debate a ocho en RTVE.

Ha ocurrido mientras Muñoz recordaba que Rufián apoyó «todas y cada una de las leyes del Partido Socialista». «Ya sé que eres un Braveheart de Temu, cálmate y no me interrumpas», le ha espetado ante las constantes interrupciones del candidato independentista.