La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha reprochado, durante el debate de los ocho portavoces de los principales partido que concurren al 29-N, y que ha tenido lugar en TVE, la violencia que sufre el Partido Popular durante la campaña en el País Vasco -con ataques al candidato Jon Echeverría- y se ha dirigido al portavoz de Bildu, Óscar Matute, para preguntarle si «van a mandar a sus cachorros», haciendo así alusión a las juventudes que apoyaban a ETA.

«Yo no tengo cachorros», ha replicado el representante de Bildu. «Las ideas las combato, pero a las personas las respeto», ha afirmado.