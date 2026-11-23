Alberto Núñez Feijóo ha lanzado una advertencia sobre la situación económica que podría encontrarse si consigue llegar a la Presidencia del Gobierno. Durante su entrevista con Carlos Franganillo, el líder del Partido Popular ha hablado sobre los Presupuestos Generales del Estado y ha dejado claro que no quiere comprometer nuevos gastos sin conocer antes el estado real de las cuentas públicas. «Me espero sorpresas y le contaré la verdad a los españoles», ha señalado al referirse a la situación económica que heredaría del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo advierte de la situación de las cuentas públicas

El candidato popular considera que será necesario revisar los compromisos económicos adquiridos por el actual Gobierno antes de tomar decisiones sobre el presupuesto disponible. En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos deben conocer cuánto dinero se recauda, cuánto se gasta y qué obligaciones financieras tendrá que afrontar el próximo Gobierno.

Esta advertencia coincide con otras declaraciones realizadas durante la campaña electoral. En una entrevista con ABC publicada este lunes, Feijóo ya había expresado su preocupación por el escenario económico que podría encontrar si llega a Moncloa, que calificó de «muy desagradable». También avanzó en que revisará las medidas aprobadas durante la campaña y los compromisos de gasto plurianuales.

Una auditoría para conocer la herencia económica

Entre sus principales compromisos figura realizar una auditoría general de las cuentas públicas. El objetivo sería analizar la situación financiera de la Administración, conocer los gastos comprometidos para los próximos ejercicios y determinar qué margen presupuestario tendría su hipotético Gobierno.

Feijóo también ha relacionado esta revisión con el gasto en Defensa. El líder del PP ha defendido que, antes de fijar un porcentaje concreto de inversión, debe conocer cuánto dinero puede destinar España a esta partida sin poner en peligro el funcionamiento de los servicios públicos. «No voy a mentir a la gente», ha defendido en anteriores intervenciones.

Dos Presupuestos en el primer año de Gobierno

El dirigente popular también ha adelantado sus planes si gana las elecciones generales del 29 de noviembre. Su intención es presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 durante la primavera y preparar los correspondientes a 2028 antes de finalizar ese mismo año.

Con este calendario, Feijóo pretende diferenciarse de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno lleva varios ejercicios sin aprobar nuevas cuentas públicas. La situación presupuestaria se ha convertido así en uno de los principales asuntos económicos de la campaña electoral.

El candidato del PP insiste en que no quiere prometer medidas sin conocer previamente los recursos disponibles. Su mensaje es claro: si llega a La Moncloa, revisará las cuentas, explicará a los ciudadanos qué situación económica encuentra y decidirá las prioridades de gasto a partir de esa información.