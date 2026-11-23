El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado claro este lunes sobre la deriva de la cadena pública TVE, sometida a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. Justo en la semana en que será entrevistado en dicha cadena estatal, previsiblemente por la presentadora Silvia Intxaurrondo, Feijóo ha señalado que «TVE parece una televisión norcoreana» y que «los informativos son una vergüenza».

Así lo ha declarado en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 al ser preguntado por la periodista Susanna Grisso sobre si «garantiza que los informativos de RTVE seguirán una línea independiente y con profesionales reconocidos».

Ante esta cuestión, el jefe de la oposición ha contestado que «Televisión Española parece una televisión norcoreana», en alusión a la dictadura comunista de Corea de Norte encabezada por Kim Jong-un.

«Y, por tanto, lo que tenemos es que volver otra vez a cumplir la ley. Las televisiones públicas que se financian con impuestos tienen que ser coherentes con los resultados electorales y con los tiempos informativos de acuerdo con la representación electoral», ha denunciado.

Tras ello, Feijóo ha arremetido contra las productoras privadas afines al ideario sanchista que llenan la parrilla de la cadena pública de programas y tertulias contra la derecha, con constantes manipulaciones, e incluso con la difusión de bulos, para perjudicar a PP y Vox.

«En Televisión Española hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público, que están cobrando millones y millones de euros, con independencia de su audiencia. Y los informativos de Televisión Española son una vergüenza», ha subrayado. «Por tanto, volveremos a cumplir la ley, volveremos a la proporcionalidad», ha incidido Feijóo.

Estas contundentes afirmaciones del líder del PP se producen a sólo seis días de las elecciones generales del próximo domingo y en el inicio de la última semana de campaña, en la que será entrevistado por TVE conforme a la legislación electoral vigente. Esta cita en la cadena pública tendrá lugar en el tramo final de esta semana y previsiblemente será Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, quien le entreviste.

«No voy a pactar con un amoral»

Asimismo, preguntado en relación a si buscaría la abstención del PSOE para gobernar, Feijóo ha despejado cualquier incógnita, rechazando tal posibilidad porque, según ha augurado, Sánchez no se quedará de brazos cruzados.

«Yo quiero pactar con los ciudadanos en las urnas», ha recalcado el presidente, destacando que su objetivo pasa por «jubilar a Sánchez de la política española». «Con Sánchez no voy a pactar. No voy a pactar con un amoral. Y tampoco soy ingenuo para pensar que Sánchez se vaya a ir», ha declarado Feijóo.

En este sentido, ha recordado que a Sánchez lo echaron de su propio partido y luego volvió con una campaña para ganar las primarias de dudosa financiación. Aquí ha recordado Feijóo que él preguntó a Sánchez en el cara a cara si esa campaña se pagó con dinero de la prostitución de los negocios de su suegro, el padre de Begoña Gómez, pero el jefe del Ejecutivo guardó silencio.

«Sánchez es un personaje tóxico de la política española, una persona muy conflictiva», ha dicho Feijóo, aprovechando la ocasión para pedir «a los socialistas de verdad, a los que quieren abrir una nueva etapa en su partido, que tienen una oportunidad para el reseteo del PSOE, votándome el 29-N», ha apostillado.