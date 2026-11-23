El PSOE declara la guerra a Frente Amplio. Pedro Sánchez ha prometido a siete días de las elecciones un nuevo impuesto a las grandes fortunas que supone un ataque directo al programa político de Ada Colau. El candidato socialista ha anunciado que gravará a los «ultrarricos» con un tributo con el que espera recaudar más de 2.000 millones de euros.

La medida del PSOE es justo la principal promesa en materia fiscal de la coalición a su izquierda. La operación para absorber a todo el electorado de la lista encabezada por Colau pasa por copiar una de las medidas fiscales más polémicas en el ámbito internacional.

El tributo prometido por Sánchez se aplicaría, según el PSOE, a las fortunas de más de 100 millones de euros. El presidente del Gobierno asegura que el nuevo impuesto se destinaría a financiar «una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos». Sin embargo, la propuesta brilla por su imprecisión, ya que no aclara cuál sería la cuota y de qué forma evadiría el impuesto del patrimonio autonómico.

«No afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios», ha prometido el PSOE. La formación obvia el incremento de la presión fiscal a las clases medias durante todos estos años por, entre otras cuestiones, la negativa a deflactar el IRPF.

La propuesta de Frente Amplio sí concreta más cuál es su objetivo. La coalición promete establecer una tasa del 3% a las fortunas que superen los 50 millones de euros y del 2% sobre los patrimonios mayores a un millón. El programa electoral de Colau plantea limitar las herencias hasta diez millones de euros, pasando el resto al Estado.

Antecedentes con Ucrania

El impuesto a los ultrarricos anunciado tanto por Frente Amplio como por el PSOE bebe de la tasa Zucmann. Diseñada por el director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, Gabriel Zucmann propuso al G20 un impuesto del 2% anual sobre la fortuna de personas con más de 1.000 millones de dólares en patrimonio frente a la recaudación real del 0,3%.

En España, el primer experimento de un impuesto diseñado específicamente para los mayores patrimonios llegó con la crisis inflacionista provocada por la guerra de Ucrania. A finales de 2022, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos creó el impuesto temporal para las grandes fortunas, que puenteaba a las comunidades autónomas.

Este tributo, en un origen provisional, gravaba con una horquilla de entre el 1,7% y el 3,5% a las fortunas netas superiores a 300.000 euros. Esta medida servía para que la Hacienda Central recaudara lo que no hicieran las autonomías, que habían establecido en los últimos años relevantes descuentos.

Una vez el Tribunal Constitucional de mayoría socialista determinó que el impuesto era legal, las comunidades autónomas decidieron reformar sus impuestos del patrimonio. En la práctica, la recaudación por esta figura se ha duplicado de los 1.250 millones de euros recaudados en 2022 a más de 2.500 millones previstos en 2025.