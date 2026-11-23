La Sexta coló con Salvados el estreno de un drama de sobremesa en pleno prime time este domigo, con un protagonista absoluto y un anfitrión dispuesto a sujetarle el foco: Pedro Sánchez y Gonzo. El socialista desplegó frente al periodista -que lo acompañó más de lo que lo incomodó- un libreto en tres actos donde hubo hueco para las lágrimas por la supuesta «deshumanización» de su figura, para sacar pecho porque su portada en Lecturas se cotice a 50 euros en Wallapop y para pasar sus propias contradicciones por la centrifugadora hasta dejarlas irreconocibles frente a la hemeroteca.

Pedro Sánchez demostró tener un estómago blindado con titanio o una fe casi teológica en la memoria de pez del espectador para sentarse ante Gonzo en Salvados, a una semana de las elecciones generales del 29-N. El presidente del Gobierno despachó los problemas de España como si fueran un simple ajuste de guion y compareció como si el país entero fuera un reality hecho a su medida, con todos sus elementos esenciales: la estrategia del victimismo forzado, la egolatría sin filtro y ese malabarismo con los relatos que ya ocupa demasiadas temporadas en su propia telenovela.

El show arrancó en un plató favorecedor para su propia historia: el del mártir incomprendido que busca refugio entre focos amables y compañía de confianza. Ahí, de hecho, fue donde Sánchez dio rienda suelta a su dolor para justificar su salto de las entrevistas tradicionales a las ofrecidas en diferentes podcasts o en la revista Lecturas, por «la deshumanización a la que han contribuido muchos medios» que calificó de «tebeos». Aprovechó para mencionar de pasada su encuentro con Carlos Franganillo, como quien deja caer una coartada disfrazada de comentario al vuelo (no debió salir contento de Informativos Telecinco). Para redondear la escena de incomprensión mediática, tiró de dramatismo grueso al preguntarse en voz alta si tiene sentido que se le compare «con un psicópata», indignado porque los medios no «salen en tromba» en su defensa.

Con ese tono de quien descubre de pronto la crudeza del mundo, también se puso existencialista para confesar que «esto que se habla de la soledad del poder y demás, que como se mitifica, es una putada», porque en la política cuesta mostrarse vulnerable o inseguro. Una frase de confesionario de Gran Hermano para quien lleva años blindado en su manual de resistencia.

Tras años levantando su muro de alta tensión y repartiendo etiquetas de fachas como si fueran cromos repetidos, Sánchez descubrió en Salvados la finura de los buenos modales de salón y se retrató como «una persona educada, que defiende sus valores, principios y proyecto político desde la educación y desde el respeto al adversario, no concibiéndole como un enemigo». Casi se oyó la risa enlatada cuando reprochó al líder del PP que diga que le «van a imputar» mientras «presume de respetar la independencia judicial», y culminó con esa acusación de «estilo matonista» atribuido al popular que él, asegura, «siempre he evitado», olvidando todas las sesiones de control del último año.

También se mostró escandalizado porque el líder del PP hablara tanto de la gestión de su Ejecutivo, como si hacer oposición y fiscalizar a un presidente y a su entorno fuera un delito de lesa majestad en lugar del guion básico de cualquier democracia parlamentaria.

Y de la lágrima fácil pasó, sin corte publicitario, al autobombo de quiosco. Sánchez equiparó su paso por la portada de la revista Lecturas con el de La Pija y la Quinqui en 2023, tras dar la matraca otra vez con ser «una persona enamorada y feliz» con Begoña Gómez, y poner una cara de sorpresa más exagerada que cualquiera de Lydia Lozano en sus buenos días de Sálvame -pero con el ego de Jorge Javier Vázquez-, para decir «Yo jamás pensé que iba a tener ese impacto, que se iba a vender en Wallapop por 50 pavos el Lecturas, pero bueno, eso está pasando». Claro que pedir 50 euros en un anuncio de Wallapop no significa que haya cola en taquilla para pagarlos. Pero en la serie de Gloria Sanchista, un anuncio colgado en internet ya vale como audiencia millonaria.

Para hablar de lo suyo, el suspense se volvió selectivo y la genética, digna de ciencia ficción. Ante la pregunta sobre sus propiedades, despachó el asunto con un giro digno de tertulia de madrugada: «Tengo dos pisos, sí. Los tengo alquilados. Pero a ver, me parece una faena poner al inquilino…». Así de fácil escurrió el bulto sobre rentas y condiciones, como si hablar de ello desprotegiera la privacidad de quien vive de alquiler en no se sabe qué dirección. Pese a sus lecciones sobre el mercado de la vivienda -también en Salvados-, Sánchez optó por el misterio de thriller.

Para explicar por qué no abandona el plató, el de La Moncloa, en cambio, tiró de cromosomas para erigirse en superviviente de la casta del Cid: «Los Sánchez, y esto son genes que nos vienen de Ciudad Real, de Anchuras de los Montes, somos muy perseverantes […]. De los Pérez Castejón, que es el apellido de mi madre, otro tanto de lo mismo, son de genes murcianos […]. Y los Gómez Fernández, es decir, los apellidos de mi mujer, también son bastante perseverantes». Un poema épico con el que justificó que no suelta ni el mando a distancia aunque se esté echando la siesta en ese momento.

Donde la ironía ya dio paso al desconcierto fue en el capítulo de la ética, la justicia y los pactos. Sánchez insistió en que la idea de llevar a Begoña Gómez a los mítines surgió de la necesidad de que ésta viera el cariño de la gente ante lo que llama este «proceso kafkiano», lamentando entre suspiros que su mujer «ha sufrido las consecuencias de la crueldad de la política en su versión, probablemente, más dura» y recordando -con un ejercicio de inversión de papeles- el recado que le soltó a Feijóo en el debate, deseándole que su familia nunca fuera «tan difamada como Feijóo y toda la ultraderecha y la derecha difama» a la suya. Tras ello, pidió perdón por haber confiado en quienes no debía, al recordar la condena de José Luis Ábalos y la situación de Santos Cerdán, y remató con una frase propia de un eslogan cínico de la teletienda: «La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe». Todas las ideas que ya pronunció en Espejo Público o en el cara a cara con Feijóo.

Acto seguido, sin cambiar de gesto ni parpadear, sentenció que su gobierno «es de los más limpios de la historia de la democracia», junto «al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero», por quien puso, una vez más, la mano en el fuego como quien, en lugar de quemarse con tanta confianza desatada, planea indultar a quien supuestamente la traiciona (véase el caso del fiscal general). La misma varita mágica se la aplicó a Marlaska, al que coronó como «el mejor ministro de Interior de la democracia», cuando Gonzo le recordó el dato del CIS según el cual el 34% de los policías, guardias civiles y militares declaran votar a Vox, en un planteamiento que parece buscar criminalizar de algún modo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la orientación de su voto.

Sánchez también intentó reducir el debate sobre las alianzas políticas a comparar el «Partido Comunista» con la «ultraderecha» de Vox, a la que relacionó con el franquismo, para pasar de puntillas como una mala pareja de baile por el verdadero nudo que indigna a sus críticos: los acuerdos y concesiones parlamentarias con EH Bildu y el independentismo catalán. Y cuando llegó la pregunta directa sobre si el PSOE se abstendría, si tan preocupado está por la posible llegada de esa ultraderecha a un ejecutivo, para frenar un acuerdo de gobierno con Vox, el presidente recurrió a su número favorito de variedades: salir por peteneras.

Salvados dejó, otra vez, un diagnóstico muy claro: Pedro Sánchez no habla para convencer a quienes dudan, sino para blindar al acérrimo. Entre reproches de matonismo, genéticas a prueba de bombas, portadas de Wallapop y hemerotecas pasadas por el centrifugado, el presidente sigue convencido de que el problema nunca es lo que hace o dice, sino quienes se atreven a mirarlo con lupa.