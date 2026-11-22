El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa su ronda de entrevistas antes de las elecciones del 29-N. En esta ocasión sostiene que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero está «muy probablemente arrepentido» de haber guardado en una caja fuerte las joyas por las que, entre otras cuestiones, se encuentra investigado en la Audiencia Nacional. Así lo ha dicho en una entrevista en Salvados.

«Conozco bien a Zapatero y sé que lo último que quiere José Luis es tener esas joyas», ha asegurado Sánchez tras ser preguntado si seguiría poniendo la mano en el fuego por él tras ser imputado por el juez José Luis Calama por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El líder del Ejecutivo ha reiterado que es un «activo» del PSOE y defiende su inocencia asegurando que «muy probablemente está arrepentido». «Estoy convencido de su inocencia», ha subrayado.

En cuanto a las elecciones, Sánchez ha confirmado que Zapatero no participará en ningún acto de la campaña electoral del 29-N por «razones personales», algo que «decidió» el propio Zapatero. Sin embargo, asegura que le está ayudando y aconsejando de «manera personal» porque «tiene mucha experiencia en campaña».

«Regalo personal» de Arabia Saudí

Zapatero reconoció ante la Audiencia Nacional que «no conserva en su poder ningún elemento periférico de las joyas», que asegura que fueron un «regalo personal» de Arabia Saudí. Tampoco conserva recibos de la entrega ni documentación de las mismas.

Zapatero sostiene que tres juegos de joyas incautados fueron un obsequio «personal» del rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, –fallecido en 2015– que este le entregó en su vivienda familiar del Palacio de la Moncloa en junio de 2007, y que guardó junto a joyas de origen familiar y otros regalos de amigos «sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material».