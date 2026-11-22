Continúa el goteo de embarcaciones en Canarias con la llegada de cinco cayucos a El Hierro. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han interceptado durante este domingo las embarcaciones en las que viajaban alrededor de 281 inmigrantes.

Los equipos de Salvamento Marítimo han empezado la jornada en la madrugada de este domingo, escoltando a dos cayucos hasta el muelle de La Restinga, en los que viajaban 75 y 82 inmigrantes, respectivamente. A lo largo de la mañana se reportaba una tercera embarcación con 22 personas a bordo.

Al mediodía, la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil dio el aviso del hallazgo a doce millas de El Hierro de una embarcación a la Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife. Posteriormente, los efectivos de la Benemérita escoltaron la embarcación, en la que viajaban 35 inmigrantes. Esta embarcación fue la cuarta en llegar a las costas canarias durante el domingo.

Por otro lado, una patrullera de la Guardia Civil, a unas diez millas de la isla, localizaba al quinto cayuco con 67 personas, que fue escoltado hasta el muelle junto a la Salvamar Diphda. Se espera la llegada del sexto cayuco al puerto.

Con estas llegadas a El Hierro se intensifica la actividad de los equipos de rescate tras haber recibido únicamente un cayuco con 67 inmigrantes de origen subsahariano durante la jornada del sábado.

Los vecinos de El Hierro se manifiestan contra la llegada de cayucos

Los vecinos de El Hierro se han manifestado el pasado viernes ante la Dirección Insular de la Administración General del Estado para protestar contra la gestión migratoria y denunciar la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez ante la llegada continuada de cayucos.

«Venimos a defender el pueblo de La Restinga, la isla entera, las Islas Canarias y España», han señalado los residentes, quienes han reclamado una solución estructural y han mostrado su indignación por la presión que, aseguran, soporta una población pequeña y con recursos limitados.

Durante la manifestación, algunos vecinos han denunciado las condiciones en las que se encontraba el entorno portuario debido a la presencia de inmigrantes llegados en cayucos. «Estamos llenos de ratas y de piojos», ha afirmado un manifestante, que ha asegurado que los residentes se han visto obligados a quejarse reiteradamente para reclamar mejoras.

