Es un gesto muy común: dejar el móvil cargando junto a la almohada o encima del colchón. Pero fabricantes y bomberos coinciden: mientras carga, el móvil no debe estar en la cama ni tapado.

Apple lo recoge en la información de seguridad del iPhone, y Google, en la guía de seguridad de sus teléfonos Pixel. La Comunidad de Madrid lo incluye en sus consejos sobre baterías, y un oficial de sus bomberos lo repite en vídeo.

En el fondo está el calor del teléfono y del cargador, que necesita salir. Apple lo plantea como un riesgo para la piel; Google y Madrid hablan también de incendios.

Lo que dice Apple

La guía de seguridad del iPhone tiene un apartado sobre la exposición prolongada al calor. Apple explica que el iPhone y sus adaptadores cumplen los límites de temperatura de superficie. Aun así, advierte de que el contacto continuado con superficies calientes durante mucho tiempo puede causar malestar o lesiones.

Por eso pide que la piel no esté en contacto con el teléfono, el adaptador o el cargador inalámbrico. Sobre todo, cuando llevan mucho rato conectados a la corriente. Y pone un ejemplo muy claro: «No duermas sobre un dispositivo, adaptador de corriente o cargador inalámbrico, ni los coloques debajo de una manta, almohada o tu cuerpo cuando están conectados a una fuente de alimentación».

La compañía añade que todo ello debe estar en una zona bien ventilada mientras se usa o se carga. También recomienda evitar dormir o sentarse encima del cable de carga. Pide extremar las precauciones a quien tenga alguna afección que le impida notar el calor en el cuerpo.

Google pide una superficie dura

Google va un paso más allá en la guía de seguridad de los Pixel 11. En el apartado de carga dice que el teléfono y el adaptador deben tener buena ventilación. Después concreta dónde cargarlo: solo sobre una superficie dura.

«No cargues el dispositivo en una superficie blanda o inflamable (como un sofá o una cama)», indica la guía. Tampoco aconseja cargarlo húmedo o al sol.

La misma página pide evitar dormir sobre el teléfono, el adaptador o el cargador inalámbrico cuando están enchufados. Tampoco deben quedar debajo de una manta, una almohada o el cuerpo. Según Google, estas situaciones pueden provocar lesiones o incendios.

En el apartado sobre el calor, la guía repite el consejo: no dormir encima o al lado del dispositivo ni taparlo.

Los bomberos de Madrid, igual

En la sección de su agencia de emergencias, ASEM 112, la Comunidad de Madrid tiene una página llamada Baterías seguras, con diez consejos sobre el uso de baterías. El segundo va justo de esto.

«No dejes nunca el dispositivo durante su carga sobre la cama, debajo de la almohada o entre los cojines del sillón, ni cerca de productos inflamables», dice. Y propone la alternativa: cargarlo sobre una superficie no combustible. Además, debe quedar separado de cualquier cosa que impida la ventilación o la salida del calor.

La página incluye un vídeo de Rafael Reyes, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid. En él repasa varios consejos y, sobre los aparatos con baterías de litio, es tajante: «Nunca los cargaremos sobre colchones o en sillones o sofás o cerca de cualquier material fácilmente inflamable, como pueden ser cortinas o cojines».

Su recomendación es cargarlos siempre sobre superficies lisas, no combustibles y que permitan una fácil ventilación.

Por qué importa el calor

La propia página de Madrid pone el riesgo en su sitio. Las baterías certificadas son seguras, explica, porque incorporan sistemas de protección que las apagan si se sobrecalientan. Y el riesgo de incendio o explosión es bajo: uno entre diez millones, según esa página.

Pero también avisa: con más aparatos en casa, los incidentes han aumentado, sobre todo durante la carga. Entre los fallos más comunes cita exponer la batería a un calor intenso, sobrecargarla o que tenga defectos de fabricación o de certificación.

En esos casos, según la página, la batería se puede calentar rápido y superar los 60 grados. Por encima de esa temperatura, sus componentes inflamables se descomponen y desprenden gases. La batería se hincha y puede acabar ardiendo.

Otros consejos de la misma lista

El decálogo de Madrid incluye más consejos para el día a día. No dejar los aparatos al sol ni cerca de un radiador, ni sobre el salpicadero del coche. Usar cargadores certificados y de marcas fiables, y desechar el cargador si el cable está deteriorado.

La lista pide también desconectar el aparato y el cargador al terminar. Además, aconsejan cargar con alguien delante, sobre todo con carga rápida, y evitar hacerlo de noche o mientras se descansa. Por último, recomiendan instalar detectores de humo en casa.

Hay señales de alarma que no conviene pasar por alto: olor a plástico o a gas, silbidos durante la carga, una batería hinchada o un calentamiento anormal. Ante ellas, la página aconseja desconectar la corriente y alejar el aparato de cualquier material que pueda arder.

El calor, también para la batería

Los fabricantes ya coincidían en otro consejo: para que la batería dure más, mejor no dejarla mucho tiempo al 100 % y protegerla del calor. Y en otro más, sobre cómo limpiar el móvil sin estropearlo.

Con el frío llega otra duda, la del calefactor eléctrico. Los servicios de emergencias también la tienen clara: directo a la pared, nunca a una regleta.

La información procede de la guía de seguridad del iPhone (Apple), de la guía de seguridad de los Pixel 11 (Google) y de la página Baterías seguras de la Comunidad de Madrid, con el vídeo de sus bomberos.

Crédito de la imagen: Comunidad de Madrid.