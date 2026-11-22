Enrique tenía 17 años y trabajaba en una central eléctrica cuando le llamaron estando de vacaciones. Los postes del teléfono ya estaban puestos, pero faltaba tender el hilo. Él sabía subir con trepadores, así que le contrataron.

Ese hilo fue desde el cruce de Mesas hasta la centralita de Campillo de Deleitosa, un pueblo de Cáceres. Enrique lo contó en 2024, con 83 años, en una entrevista del blog de Telefónica por el centenario de la compañía.

Pedro Morales, empleado de Telefónica, recogió los testimonios de varios vecinos sobre la llegada del teléfono. Habló con Enrique, con su mujer, Carmen (80 años), y con su amiga Marta (82 años), alrededor de un café. Los tres lo resumen así: «A nosotros el teléfono, nos dio la vida».

Le contrataron porque sabía trepar

Según el blog, Enrique estaba poniendo una línea eléctrica entre Guadalupe y Bohonal. En la cuadrilla había un empalmador, el único oficial, y ellos se encargaron de tender el hilo.

La centralita a la que llegaba la llevaba Francisca Porras Rivero, Paca. Fue la primera telefonista del pueblo. La recuerdan trabajando 24 horas, siempre de guardia, y era ella la que ponía las conferencias.

Los tres recuerdan las primeras llamadas a finales de los años 50. Según cuentan, el teléfono no llegó a Campillo hasta 1957.

Una conferencia, y a esperar

«Pedíamos una conferencia en la centralita a tal número, y era muy importante para nosotros, ya que las cartas tardaban antes un mes en llegar», recuerdan.

Marta fue maestra y pasó muchos años fuera del pueblo. Carmen y Enrique también vivieron fuera mucho tiempo. Según el blog, alguna vez estuvieron más de tres horas para poder hablar entre ellos.

Hoy, Carmen habla con sus hijos todos los días, y Marta, con su hermana. Para ellos, el teléfono era y es la forma de acercar a la familia. Oír una noticia de viva voz era la manera de saber, a ciencia cierta, que estaban bien.

Llamadas por los cables eléctricos

Antes de aquel hilo hubo otra forma de llamar. Según los vecinos, en 1917 se instaló un primer teléfono. Funcionaba a través de las líneas de alta tensión de la central eléctrica.

De día no había luz, solo de noche. Desde las centrales se pedía permiso a los pueblos para meter la corriente en los cables. Como de día el cable iba sin corriente, se conectaban dos hilos a una dinamo y se llamaba.

Servía para dar un recado o, como cuentan, «para llamar a otro pueblo para que preguntasen en la farmacia si tenían una medicina. Si te decían que sí, cogías el caballo e ibas a por ella».

El truco del contador de pasos

Eusebio (91 años) y Alfonsa (86 años) recuerdan otro primer teléfono: el del transformador, que usaban los empleados de la compañía eléctrica. Después llegó el primer locutorio, y ellos se encargaban de él.

Lo describen así: «Un cacharro que estaba ahí colgado en la pared, tú marcabas el número de tu amigo o de tu amiga, o de quien fuera, y hablabas un rato». Luego se pagaba lo que marcaba el contador de pasos.

Según contaron entre risas, había trampa: algunos vecinos se «equivocaban» al marcar y así borraban los pasos. Más de uno, dicen, tenía la cara muy dura.

A Alfonsa la llamaban desde Francia para hablar con gente del pueblo. Muchas veces tenía que ir a buscar a la persona. Otras, el vecino esperaba en el locutorio a que su familiar llamara a una hora fijada.

WhatsApp, una autopista

Según el blog, Campillo llegó a tener más de 600 habitantes en 1950. Cuando se publicó, solo tenía 83 censados, y era el segundo municipio de Cáceres con menos habitantes, según el INE.

A Carmen, Enrique y Marta no les convence demasiado la mensajería instantánea, aunque piensan que es rápida. Prefieren escuchar la voz. Pero Enrique, el que ayudó a tender el hilo, le ve su lado bueno: «WhatsApp es una autopista que te permite viajar muchísimo y conocer muchas cosas».

Para Eusebio y Alfonsa, oír la voz de quien llama no es lo mismo que leer un mensaje o una carta.

El adiós a las telefonistas

Las centralitas como la de Paca fueron desapareciendo. Según Telefónica, en 1981 se puso en marcha el segundo plan de telefonía rural, el más ambicioso. La telefonía llegaba cada vez a más pueblos, más pequeños y remotos.

En diciembre de 1988, la telefonista Magdalena Martín cursó la última llamada manual de España, en Polopos (Granada). Desde entonces, todas las centrales fueron automáticas, como recoge la compañía en su repaso a los años 80.

No es el único recuerdo de técnica en España que contamos hoy. En 2003, un colegio de Teruel dio un Tablet PC a cada alumno. Y en 2006 se terminó un túnel de 3,5 kilómetros bajo Gijón que sigue pendiente de entrar en servicio.

Las comunicaciones también han cambiado dentro de casa: la CNMC ha medido cuántos hogares pagan plataformas y comparten sus claves.

La información procede de dos artículos del blog de Telefónica. Son la entrevista a los vecinos de Campillo de Deleitosa (17 de mayo de 2024) y el repaso a la década de 1980 (13 de marzo de 2024).

Crédito de la imagen: Telefónica.