El 26 de febrero de 2003 era semana de Carnaval en Ariño, un pueblo minero de Teruel de poco más de 800 habitantes. Aquel día, los alumnos del colegio fueron a clase con corbata. No sabían que iban a conocer el Tablet PC, el ordenador táctil que acabaría teniendo cada uno.

Lo recuerda ahora Microsoft en un reportaje publicado el 12 de noviembre. Veintitrés años después, la compañía la presenta como un referente internacional de innovación educativa.

Según Microsoft, apostó por Ariño, junto al Gobierno de Aragón, como uno de los primeros escenarios para esos dispositivos. Quería explorar si cambiaban la forma de aprender dentro y fuera del aula.

Un maestro y una idea

Según el reportaje, la historia no empezó con las tabletas, sino antes, con un maestro: José Antonio Blesa. Era entonces el director del Colegio Rural Agrupado Ariño-Alloza.

Su idea era que el lugar donde nace un niño no debía marcar sus oportunidades. «No podía ser que, por vivir mis niños en un pueblo superchiquitito, no fueran capaces de tener una educación igual o mejor que los de las ciudades», cuenta.

Para eso necesitaba una herramienta, y la encontró en la tecnología.

A principios de los noventa, el centro ya se había sumado al Proyecto Atenea. Era una iniciativa pionera para llevar las nuevas tecnologías a la enseñanza. Llegaron los primeros equipos, un aula de informática y, poco después, internet.

La tableta viajaba en la mochila

Según Microsoft, con los Tablet PC cada alumno tuvo su propio equipo. Funcionaban con una versión de Windows pensada para pantallas táctiles. Al terminar las clases, los niños se los llevaban a casa.

En ellos redactaban documentos, buscaban información y organizaban archivos. También diseñaban páginas web y hacían presentaciones con animaciones, imágenes y música. Para compartir lo que hacían usaban el correo y la radio escolar.

El reportaje insiste en que el cambio no fue solo de aparato. Los alumnos pasaban menos tiempo copiando apuntes y más investigando, creando contenidos y presentando sus propios proyectos.

Desde entonces, también Windows ha cambiado mucho: tras el apagón de CrowdStrike, Microsoft decidió sacar las protecciones del núcleo de Windows 11.

Cuatro niños ante Bill Gates

Lo que en Ariño era normal empezó a llamar la atención fuera, cuenta la compañía. Al colegio llegaron periodistas, docentes, investigadores y responsables institucionales. Querían ver qué pasaba en aquella escuela de la cuenca minera.

Microsoft presentó la experiencia en foros internacionales de educación. En uno de ellos, cuatro alumnos viajaron a Berlín. Allí contaron a Bill Gates y a otros líderes cómo aprendían cada día.

«La historia de Ariño es la historia de una comunidad educativa que se atrevió a hacer las cosas de manera diferente», resume Rosa García, que presidía Microsoft España en 2003. Admite que la tecnología ayudó a acelerar el cambio. Pero, para ella, la verdadera transformación estuvo en la metodología y en los docentes.

Las tabletas acabaron llegando a muchas más aulas aragonesas. En 2008, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón licitó la compra de al menos 2.000 Tablet PC para colegios públicos dentro de su programa Pizarra Digital, según un anuncio del BOE. El presupuesto era de 2.425.200 euros.

El choque con el instituto

Para aquellos niños, todo eso era su día a día, y solo al llegar al instituto se dieron cuenta de lo distinto que había sido.

Según el reportaje de Microsoft, los antiguos alumnos sintieron que retrocedían al volver a formas de trabajo más tradicionales. Estaban acostumbrados a redactar, investigar y crear en digital, y se encontraron con compañeros que empezaban a aprender esas destrezas.

No es el primer caso español de tecnología adelantada a su tiempo. Hace más de un siglo, Leonardo Torres Quevedo construyó un ajedrecista automático, precursor de la inteligencia artificial.

Qué queda 23 años después

Una de aquellas alumnas, Marina Abad Trullén, es hoy pedagoga especializada en neuroeducación e inclusión educativa, y mira aquella experiencia con otros ojos.

«La experiencia de los Tablet PC no solo transformó la forma de aprender de una generación de alumnos, sino que anticipó muchos de los principios que hoy respaldan la neurociencia y la pedagogía moderna: una educación centrada en la persona, flexible, inclusiva y adaptada a las necesidades de cada estudiante», afirma.

Según el reportaje, el debate ha cambiado mucho desde entonces. Hace veinte años se hablaba de acceso a las herramientas digitales. Ahora se habla de inteligencia artificial, redes sociales, pensamiento crítico y privacidad.

Pero la tecnología sigue abriendo puertas, como la app que creó una joven de 20 años para que su abuela pudiera dibujar pese al temblor.

Aquellos Tablet PC de Ariño ya son historia, pero según Microsoft queda la idea que movió el proyecto. La innovación depende menos de las herramientas que de las personas que las usan.

La información sobre Ariño y las citas proceden del reportaje de Microsoft del 12 de noviembre de 2026, en su web Microsoft Source EMEA. El dato de 2008, del BOE.

Crédito de la imagen: Microsoft.