En julio de 2024, una actualización defectuosa de CrowdStrike afectó a 8,5 millones de dispositivos con Windows, según Microsoft. Más de dos años después, la empresa ha puesto a disposición de todos una plataforma para un Windows más resistente. Su idea es sacar las protecciones de seguridad del núcleo del sistema.

Lo ha anunciado en el blog oficial de Windows el 17 de noviembre de 2026, en su conferencia Ignite.

La novedad se llama plataforma de seguridad para endpoints de Windows y ya está disponible de forma general en Windows 11.

8,5 millones de equipos

Durante aquel incidente, Microsoft envió a cientos de ingenieros y expertos a trabajar con sus clientes. Su tarea era recuperar los servicios. En una nota del 20 de julio de 2024, la empresa calculó que la actualización de CrowdStrike había afectado a 8,5 millones de dispositivos Windows.

Según aquella nota, eran menos del 1 % de todos los equipos con Windows. Pero el impacto económico y social fue enorme. Muchas empresas que prestan servicios críticos usaban CrowdStrike.

OKdiario explicó entonces qué es CrowdStrike, la plataforma del fallo que afectó a Microsoft.

Del núcleo al modo usuario

Microsoft explica ahora por qué quiere sacar esas protecciones del núcleo. Históricamente, algunas protecciones de seguridad funcionaban dentro del núcleo de Windows, la parte más profunda del sistema. Ahí, un solo fallo podía afectar a todo el equipo.

En 2024 la empresa empezó a trabajar con las compañías de seguridad en un enfoque más resistente. La nueva plataforma permite a esos proveedores sacar sus protecciones críticas del núcleo y llevarlas al modo usuario.

Según Microsoft, así Windows se vuelve más resistente sin perder la protección que esperan los clientes. La empresa habla de reducir la dependencia de los controladores del núcleo.

CrowdStrike, entre los socios

La lista de empresas que ya han trabajado en la plataforma incluye a la propia CrowdStrike. También están Bitdefender, ESET, SentinelOne, Sophos, Trellix y TrendAI.

Microsoft dice estar «profundamente agradecida» a esos socios. El cambio se suma a un programa para mejorar la calidad de los controladores y a otros trabajos para reducir la exposición del núcleo y reforzar la recuperación de los equipos.

CrowdStrike sigue muy presente en la actualidad de la ciberseguridad. Este mes, acusó a un grupo vinculado a China de lanzar agentes de IA contra ministerios.

Un sello de equipo seguro

Windows prepara además otra novedad, por ahora en pruebas para los participantes del programa Windows Insider. Se llama protección de referencia de Windows.

Reúne en un solo estado verificable protecciones básicas como el arranque seguro, la seguridad basada en virtualización y la integridad de memoria. Según Microsoft, los usuarios verán mejor cómo está protegido su ordenador.

Para las empresas, la idea es tener una respuesta de sí o no para cada equipo. Los programadores también podrán comprobar que el ordenador en el que corre su aplicación cumple esos requisitos.

Actualizaciones más rápidas

Microsoft anunció también que la protección de administrador de Windows ya está disponible de forma general. Y aseguró que los clientes de Windows Autopatch despliegan las actualizaciones más de un 40 % más rápido que con una gestión en sus propios servidores.

La empresa recuerda que Windows funciona en más de mil millones de dispositivos de todo el mundo. Por eso, dice, avanza más rápido que nunca en seguridad.

En la misma conferencia, Microsoft presentó nuevas funciones para contener a los agentes de IA dentro de Windows. Según la empresa, OpenAI y Meta ya trabajan con ellas. También anunció que Copilot podrá usar pronto contexto, acciones y modelos locales en los PC Copilot+.

La compañía enmarca todo en lo que llama la era de la inteligencia híbrida. Según explica, los agentes de IA ya asumen tareas entre aplicaciones, archivos y sistemas en el trabajo diario de las empresas.

La dependencia de unos pocos servicios informáticos preocupa cada vez más. Hace unos días, OKdiario publicó un análisis sobre el apagón de Microsoft como aviso del colapso mundial que podría provocar la caída de la nube.

Lo que cambia para el usuario

Las notas de Microsoft se dirigen sobre todo a empresas. No detallan qué notará quien usa Windows en casa. Lo que cambia es dónde funcionan las protecciones de los proveedores de seguridad.

Según Microsoft, el objetivo es un Windows más resistente, porque en el núcleo un solo fallo podía afectar a todo el equipo. Las notas de 2026 no citan el caso de CrowdStrike. Tampoco indican cuándo dejarán todos los proveedores de usar el núcleo.

La información se ha publicado en el blog oficial de Windows del 17 de noviembre de 2026, en la nota sobre seguridad en Ignite 2026.

Crédito de la imagen: Microsoft.