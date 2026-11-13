Enciendes el portátil a primera hora de la mañana, vas a tu correo y aparece un mensaje de error. Pruebas con el del trabajo. Tampoco funciona. Entras en la aplicación del banco: acceso denegado. Llamas a la oficina, pero las líneas están saturadas. En el supermercado de la esquina hay una cola insólita: los terminales de pago han dejado de funcionar y solo aceptan efectivo. Los cajeros automáticos tampoco responden. Tu mujer te llama desde el hospital donde trabaja: han perdido el acceso a los historiales de los pacientes. Enciendes la televisión: el problema se está extendiendo por todo el planeta. Los aeropuertos cancelan vuelos, las empresas suspenden operaciones, los transportistas no pueden consultar sus pedidos. Nadie sabe cuánto durará. Ni siquiera los técnicos que intentan arreglarlo.

Por ahora esa escena es imaginaria, pero el jueves empezó a apagarse una pequeña parte de ese mundo. Primero fueron los correos electrónicos que no llegaban, las reuniones que no podían celebrarse y los documentos que se negaban a abrirse. Después empezaron a aparecer problemas en empresas, entidades financieras y organismos gubernamentales de medio planeta. La avería afectaba a Microsoft, el gigante informático cuyos servicios utilizan diariamente cientos de millones de personas, y durante horas sus ingenieros estuvieron luchando contra una infraestructura que se resistía a volver a funcionar. Lo inquietante es que, esta vez, el mundo ha tenido suerte.

En el momento más crítico, Downdetector registró más de 130.000 avisos de problemas con Outlook sólo en Estados Unidos. Según Forbes, las notificaciones acumuladas relacionadas con Microsoft 365 rondaron las 300.000. Las incidencias se extendieron a más de 70 países y afectaron a servicios tan conocidos como Outlook, Teams, Copilot y SharePoint. También sufrieron interrupciones algunas conexiones utilizadas por herramientas de inteligencia artificial. La dimensión del problema se comprende mejor recordando que las aplicaciones de Microsoft 365 cuentan con unos 430 millones de usuarios y Teams supera los 320 millones. Son cifras de usuarios habituales, naturalmente, pero dan una idea de la cantidad de personas que dependen de que estos sistemas funcionen.

En Reino Unido, algunas fuerzas policiales tuvieron dificultades para recibir denuncias por internet, varios centros escolares pidieron a los padres que sustituyeran los correos electrónicos por llamadas telefónicas y el Servicio Nacional de Salud reconoció problemas importantes en sus comunicaciones, aunque sus sistemas clínicos esenciales siguieron funcionando. En Australia, las interrupciones alcanzaron a organismos gubernamentales y servicios administrativos, hasta el punto de que las autoridades invocaron una cláusula de su acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para reclamar prioridad en la recuperación de los servicios nacionales. En Taiwán, una empresa financiera tuvo que recurrir al fax para confirmar operaciones bursátiles. Al fax, ese venerable cacharro que creíamos enterrado junto al vídeo VHS y las cabinas telefónicas. Otra entidad financiera llegó a cancelar una operación de recompra de bonos, mientras que la estadounidense Workhorse tuvo que aplazar la presentación de sus resultados trimestrales.

Microsoft explicó que varios servidores habían dejado inesperadamente de responder y que los intentos de recuperación fracasaban. Los técnicos redistribuyeron tráfico, trataron de recuperar capacidad y aplicaron correcciones que inicialmente sólo consiguieron mejoras parciales. Algunos servidores volvían a fallar en cuanto recibían nuevamente tráfico, de modo que la propia recuperación amenazaba con reproducir el problema. Mark Gregory, profesor asociado de ingeniería en la Universidad RMIT de Melbourne, explicó que la pérdida de capacidad obliga a concentrar a los usuarios en los servidores restantes, que pueden sobrecargarse y provocar nuevos fallos en cadena. Microsoft llegó a ampliar a 48 horas el plazo de conservación de los mensajes pendientes de entrega para evitar que se perdieran durante la avería.

La factura económica todavía está por determinar. Algunos especialistas han advertido de pérdidas potenciales de miles de millones de dólares si se suman las horas de trabajo perdidas, las operaciones aplazadas y las interrupciones empresariales, aunque todavía no existe un cálculo global fiable. Tampoco sabemos qué reclamaciones podrían presentar las empresas perjudicadas. La compañía confirma que no hay indicios de un ataque informático; no han hecho falta los hackers rusos, un sabotaje chino o un terrorista especialmente inspirado, sólo que algunas piezas de la maquinaria dejaran de funcionar como debían.

Hemos confiado una parte creciente de nuestra vida cotidiana a un puñado de gigantes tecnológicos, como Microsoft, fundada por Bill Gates, el multimillonario que premió a Pedro Sánchez por su contribución a los grandes objetivos de progreso de la humanidad. Y ahora descubrimos que una avería en unos servidores puede complicar el funcionamiento de empresas, administraciones y servicios públicos repartidos por todo el planeta. Pero esto es solo un aperitivo de lo que podría suceder si una crisis semejante se extendiera a otras infraestructuras digitales y se prolongara varios días.

Imaginemos que mañana, a las nueve de la mañana, empiezan a fallar simultáneamente los grandes proveedores de servicios en la nube. Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud sufren interrupciones graves. Por un ataque o, simplemente, porque hay piezas obsoletas, por mal mantenimiento. Millones de empleados descubren que sus ordenadores funcionan perfectamente, pero que las aplicaciones necesarias para trabajar han desaparecido. Los bancos pierden acceso a determinadas plataformas, los comercios encuentran dificultades para procesar pagos y las compañías aéreas empiezan a cancelar vuelos porque algunos sistemas de reservas y facturación han dejado de responder.

A mediodía, el problema ya ha saltado de las pantallas a la calle. Hay supermercados donde los terminales de pago no funcionan, empresas de transporte incapaces de consultar sus rutas y almacenes automatizados que no pueden gestionar las mercancías. Los hospitales siguen atendiendo urgencias, naturalmente, pero algunos han perdido acceso a historiales, pruebas diagnósticas o sistemas de citas. Las ambulancias circulan, los aviones pueden volar y las centrales eléctricas siguen produciendo energía, porque muchas de estas infraestructuras disponen de sistemas independientes. Sin embargo, cada vez resulta más difícil coordinar las actividades que permiten aprovecharlas. El mundo físico continúa existiendo. Lo que empieza a fallar es su sistema nervioso.

Llega la segunda jornada. Las empresas que disponen de procedimientos manuales y sistemas de respaldo independientes consiguen mantener una parte de su actividad. Las demás acumulan pedidos sin tramitar, operaciones sin confirmar y mercancías que nadie sabe exactamente dónde están. Los ciudadanos empiezan a buscar efectivo, los comercios limitan algunas ventas y las administraciones descubren que muchos de sus planes de emergencia descansaban sobre las mismas plataformas que han dejado de funcionar. La información existe, en algún lugar, pero resulta inaccesible. Tenemos alimentos, medicamentos, combustible y dinero. Lo que empieza a faltar es la capacidad de hacerlos llegar a quien los necesita.

Al tercer día, la situación podría adquirir proporciones verdaderamente alarmantes. Una interrupción suficientemente extensa de los sistemas de pagos, comunicaciones y logística empezaría a afectar a los suministros esenciales. La escasez aparecería primero en lugares concretos, por acumulación de retrasos y compras de pánico. La reparación de los servidores tampoco devolvería inmediatamente la normalidad: habría que reconstruir operaciones, comprobar registros, reconciliar pagos y recuperar una montaña de trabajo pendiente. La pesadilla consistiría en descubrir que cada sistema necesita que funcionen otros diez para volver a ponerse en marcha.

La hipótesis parece una película de catástrofes, pero ya hemos visto versiones reducidas. En julio de 2024, una actualización defectuosa de CrowdStrike inutilizó unos 8,5 millones de dispositivos Windows y provocó cancelaciones de vuelos, interrupciones hospitalarias y problemas en innumerables empresas. Aquella vez tampoco hubo una guerra mundial ni un ataque terrorista. Un error informático bastó para sembrar el caos en sectores enteros de la economía.