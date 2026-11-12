La caída de Outlook deja sin acceso al buzón a usuarios de América y Microsoft aún busca el origen

Microsoft ha registrado la incidencia EX1550543 a las 17.17 horas (hora peninsular española), cuando empezaron a acumularse los avisos de usuarios que no lograban conectarse a sus buzones de Exchange Online. Es el servicio de correo en la nube sobre el que funciona Outlook en las cuentas de empresas, centros educativos y otras organizaciones con Microsoft 365.

El fallo no se limita a una sola aplicación. Según la compañía, la conexión puede fallar desde Outlook en la web, desde los protocolos MAPI y Exchange ActiveSync, que habitualmente emplean el cliente de escritorio y la sincronización en el móvil, y desde la API REST. Los afectados describen sobre todo dificultades para abrir el buzón y retrasos al enviar y recibir mensajes.

Una pieza averiada en la tubería del correo

En su última actualización, publicada a las 18.45 horas peninsulares, Microsoft señala que ha detectado errores de conectividad en una parte de la infraestructura de Exchange Online. Ha recopilado registros de red para rastrear el origen, pero la causa raíz sigue sin determinarse y la compañía no da un plazo para normalizar el servicio. La siguiente comunicación está prevista para las 21.00 horas.

El aviso publicado en el centro de administración de Microsoft 365 sitúa el impacto en Norteamérica, Latinoamérica y Canadá. Es la zona donde la compañía ha concentrado, hasta ahora, la lista de regiones afectadas, y puede variar a medida que avance la investigación. La clasificación oficial es la de degradación del servicio, una categoría que indica que el servicio sigue operativo pero con problemas, y no la de interrupción total.

microsoft outlook down in the middle of the work day https://t.co/q5Y8WJz98w — Fajr Malik (@FajrEMalik) November 12, 2026

Teams se recuperó casi media hora antes

La tarde de este jueves ha traído otro susto en el ecosistema de Microsoft. La compañía gestionó una incidencia aparte, identificada como TM1550488, que afectó a la mensajería y a la presencia en Teams en regiones de América. Empezó a las 15.45 horas peninsulares y quedó resuelta a las 16.53, casi media hora antes de que se registrara el problema del correo.

Microsoft atribuye de forma preliminar el fallo de Teams a una contención de recursos en la infraestructura subyacente y ha anunciado un informe preliminar en dos días hábiles y uno final en cinco. Trata ambos casos como incidencias distintas, cada una con su identificador, su cronología y su causa propia.

Mientras el buzón no responde

Los administradores de TI pueden seguir el estado de la incidencia en Estado del servicio, dentro del centro de administración de Microsoft 365, buscando el identificador EX1550543. La compañía publica además sus avisos en la cuenta oficial de estado de Microsoft 365 en X.

Para el usuario de a pie, lo razonable es esperar. Como el aviso incluye varias vías de acceso, cambiar de aplicación o de dispositivo no garantiza que el buzón vuelva a responder, y reinstalar Outlook o rehacer el perfil de la cuenta es un esfuerzo que puede no servir de nada si el origen está en los servidores.