Ben Sammut, de Nothing: ‘Me encanta cómo este diseño celebra el trabajo de ingeniería’

El diseño de unos auriculares prémium va mucho más allá de su apariencia. La elección de los materiales, la resistencia de la estructura y la integración de los componentes internos condicionan tanto la experiencia de uso como el resultado acústico. En Nothing, esa filosofía da lugar a productos que convierten parte de su ingeniería en un elemento visible, aunque hacerlo plantea importantes desafíos técnicos.

En esta entrevista celebrada el pasado maftes en Londres, Ben Sammut, Senior Design Engineer de Nothing, repasa las decisiones que han marcado el desarrollo de los Headphone (1) Pro. El ingeniero explica por qué el cristal se convirtió en uno de los mayores retos del proyecto, cómo el titanio permitió reducir el peso de los brazos y qué papel desempeña la colaboración entre los equipos de diseño, ingeniería y acústica para conseguir el resultado final.

Pregunta. — ¿Cuál fue el mayor reto de ingeniería al desarrollar los Headphone (1) Pro?

Respuesta. — Hubo varios desafíos de ingeniería. Para nuestro equipo, diría que el cristal fue el mayor. Lo elegimos por su resistencia a los arañazos y por esa sensación de producto prémium y de gama alta. Pero, obviamente, necesitábamos superar las pruebas de caída, que fueron muy exigentes.

Una vez que encontramos un cristal que funcionaba, hicimos más pruebas. En los ensayos de aislamiento pasivo del ruido, en los que colocamos un altavoz frente a unos auriculares situados sobre un maniquí, detectamos una vibración extraña en el cristal, como una resonancia.

Lo que sucedía era que, a determinadas frecuencias, el cristal vibraba y entraba en resonancia. Por eso necesitamos un cristal con un laminado muy específico y una disposición de capas muy concreta en el producto para suprimir esas vibraciones.

P. — El diseño permite que algunos componentes internos sean visibles a través del cristal. ¿Cómo decidisteis qué debía quedar a la vista y qué debía permanecer oculto?

R. — Creo que la cubierta decorativa es un homenaje al sonido y destaca que tenemos tres transductores en el interior. En realidad, no estamos intentando ocultar componentes. Se trata más bien de mantener la intención del diseño: queremos que las partes de los auriculares que el usuario desea ver y experimentar sean directamente visibles.

Como esta cubierta ocupa espacio, tenemos que equilibrar los requisitos acústicos, los de ingeniería y los de diseño. Por eso hubo una colaboración muy estrecha entre los diferentes equipos hasta llegar al resultado final.

P. — Los auriculares utilizan brazos de aluminio mecanizado y titanio. ¿Por qué elegisteis estos materiales y qué aportan al producto?L

R. — El aluminio es una herencia de los Headphone (1). Tuvimos una respuesta muy buena con el primer modelo y queríamos desarrollar esa idea porque nos gusta mucho la sensación de frío al tacto. Cuando sujetas los auriculares, notas esa superficie fría en todo el cuerpo. Consideramos que transmite una sensación muy prémium y que encaja con las expectativas de un producto insignia. Ese fue el principal motivo para utilizar aluminio.

En cuanto al titanio, lo elegimos principalmente para reducir el peso, aunque también aporta las ventajas funcionales de un material prémium que transmite resistencia y ligereza. Ofrece una relación entre resistencia y peso muy buena en comparación con el acero inoxidable.

P. — Habéis conseguido que los brazos de titanio sean un 45 % más ligeros que los del modelo anterior. ¿Qué tuvisteis que cambiar internamente para lograrlo?

R. — El modelo anterior utilizaba acero inoxidable, mientras que este emplea titanio. La densidad del titanio es inferior a la del acero inoxidable. En realidad, no cambiamos demasiado la geometría: tuvimos que retocar algunos aspectos internos, pero el trabajo se centró más en el proceso de fabricación para asegurarnos de que el diseño fuera viable.

La densidad es el factor principal. Conseguimos esa reducción de peso cambiando el material, aunque no estuvo exento de dificultades. No bastaba con sustituir un material por otro. El moldeo por inyección de metal con titanio es más complejo que con acero inoxidable. Tuvimos que trabajar continuamente para conseguir el acabado superficial adecuado, pero estamos muy contentos con el resultado.

P. — ¿Qué supone utilizar cristal transparente en el diseño de los auriculares?

R. — Es un compromiso que asumimos, pero no creemos que reste valor al producto. Sucede algo parecido con el plástico transparente o con los teléfonos que tienen una trasera de cristal.

Para nosotros, la clave era conseguir claridad óptica y que se pudiera ver el interior con tanta nitidez. Me encanta cómo este diseño celebra el trabajo de ingeniería, que normalmente permanece invisible. En esta empresa y con esta marca, queremos celebrar ese trabajo.

P. — ¿El estuche solo está disponible en este color?

R. — Sí, solo en ese color.

P. — Cuando visitamos el estudio vi los auriculares blancos con el estuche blanco y tenían un aspecto espectacular.

R. — Quisimos mantener el mismo color en ambos. El equipo de CMF, responsable de colores, materiales y acabados, hizo un gran trabajo incorporando los detalles en negro para que todo combinara bien. Además, el estuche tiene un tacto rígido y premium.

Por otro lado, recuerdo cuando fui a la fábrica y nos entregaron las primeras unidades afinadas. Me puse el prototipo junto al equipo de acústica y me preguntaron qué me parecía. Al escuchar una canción, pensé: ‘Vaya, puedo escucharla de otra manera. Suena con mucho más detalle y claridad’. Me encantó.

P. — Perfecto, Ben. Muchas gracias por tu tiempo.

R. — Por supuesto, ha sido un placer. Que disfrutes del resto del día.