El Echo Studio siempre ha tenido un papel claro dentro de la familia Echo. Es el modelo para quien quiere que Alexa, además de responder preguntas y encender luces, suene como un altavoz de verdad. Amazon mantiene esa idea y le añade algo que hasta ahora asociábamos a los Echo Show, una cámara, en un producto que sigue sin tener pantalla. Esa ausencia cambia el planteamiento, ya que aquí la cámara sirve para que Alexa+ entienda lo que tiene delante y para que puedas echar un vistazo al salón cuando estás fuera.

Así es el Echo Studio con cámara para el hogar

Es un altavoz inteligente de gama alta, el Echo con mejor sonido según Amazon, que ahora integra una cámara de 13 megapíxeles. Mide 155 x 142,2 x 147,3 milímetros y pesa algo más de un kilo y medio, así que ocupa poco en una estantería pero tiene presencia cuando lo coges. Se vende en un único color, grafito, a través de Amazon.

Como no tiene pantalla, todo pasa por la voz y por la app de Alexa, que es donde se completa la configuración y donde se gestionan los ajustes. Varias de sus funciones más llamativas dependen de Alexa+, la versión del asistente basada en inteligencia artificial generativa, que en España sigue en fase de Acceso Anticipado.

Características del Echo Studio con cámara para el hogar Color Grafito Dimensiones 155 x 142,2 x 147,3 mm (ancho x profundo x alto) Peso 1638 gramos. El tamaño y el peso reales pueden variar en función del proceso de fabricación Cámara 13 MP Ancho de banda de audio 30 Hz – 18 kHz (volumen 6) Loudspeaker Driver Dimensions 1x 3.75” high excursion woofer, 3x 2.25” full-range drivers Canales de reproducción 3.1.1 (izquierdo, central, derecho, de altura y subwoofer) Tecnología de procesamiento de la señal de audio Reducción de la distorsión, audio de alta definición sin pérdidas, adaptación al espacio automática, audio 3D de Amazon y Dolby Atmos Conectividad wifi Wi-Fi 6E 11a/b/g/n/ac/ax 1×1, tecnología Bluetooth inalámbrica/Bluetooth Low Energy 5.3 Controlador de Hogar digital Zigbee, Matter y router de borde Thread Procesadores AZ3 Pro con acelerador de IA

Diseño, colocación y puesta en marcha

Se coloca sobre una superficie plana y estable, a la altura a la que se suele escuchar música y, si se puede, a unos 15 centímetros de la pared, con algo de aire por encima y alrededor. No es imprescindible, pero ayuda a que el sonido se reparta mejor por la estancia. Con la cámara, la posición importa todavía más, porque de ella depende qué parte de la habitación queda a la vista. Si se usa con un soporte ajustable, se puede orientar con calma y comprobar el encuadre durante una sesión de vídeo en directo, lo que evita andar moviéndolo a ciegas.

La puesta en marcha es sencilla, la habitual de esta gama de dispositivos. Al enchufarlo, un anillo de luz azul gira en la parte superior y, al cabo de un minuto más o menos, Alexa da la bienvenida y remite a la app, que está disponible para iOS y Android.

Un sonido que sigue siendo la razón para comprarlo

Antes que cualquier otra cosa, el Echo Studio es un altavoz, y esta versión mantiene el listón. Por dentro hay un woofer de 3,75 pulgadas, que es el encargado de los graves, y tres transductores de rango completo de 2,25 pulgadas que reparten medios y agudos.

Lo que se nota al escucharlo es un sonido lleno y con cuerpo. Los graves tienen pegada sin emborronar las voces, que se oyen limpias, y la escena sonora es más amplia de lo que cabría esperar de un único aparato colocado en una esquina. Con música en Dolby Atmos, el efecto espacial añade una sensación de altura y profundidad que hace que el sonido no parezca salir de un punto concreto. Mis experiencias con Apple Music es muy positiva y sorprende la calidad del audio, así como las sensaciones.

Hay dos ajustes automáticos que trabajan en segundo plano. La adaptación automática al espacio optimiza el sonido según la habitación en la que está colocado, sin que el usuario tenga que hacer nada. El volumen autorregulable, en cambio, viene desactivado de serie. Se activa diciendo «Alexa, activa el volumen autorregulable» y su función es ajustar el volumen según dónde te encuentres dentro de la habitación. Para notarlo basta con poner música y desplazarse a otra zona.

Quien quiera más puede emparejarlo con otro Echo Studio para formar una pareja estéreo, desde Dispositivos > Grupos > Combinar altavoces > Pareja estéreo. También admite grupos de música multisala con otros Echo compatibles y, con Alexa+, pasar lo que suena de un altavoz a otro con una simple orden de voz, algo muy cómodo cuando te mueves por la casa.

La cámara y para lo que sirve en el día a día

La cámara es la gran novedad y lo que más curiosidad me generaba. Su uso más inmediato es el vídeo en directo. Desde la app de Alexa, en la pestaña Dispositivos, se elige el Echo Studio con cámara para el hogar y se pulsa Vídeo en directo para ver lo que capta en ese momento. Sirve para echar un ojo al perro o al gato cuando pasas el día fuera, saber si te has dejado una luz encendida o quedarte tranquilo durante un viaje. No sustituye a una cámara de seguridad dedicada, y Amazon no la presenta como tal, pero cubre ese vistazo rápido que mucha gente busca sin tener que instalar otro aparato.

Con Alexa+ la cámara va un paso más allá, porque el asistente puede ver lo que tiene delante y responder sobre ello. Se le puede enseñar un juego de mesa y pedirle que explique cómo se juega, o mostrarle una caja de cereales y pedirle ayuda para volver a comprarla. Alexa+ reconoce el producto y ayuda a pedirlo de nuevo. A Amazon le interesa facilitar las compras, claro, pero la función es útil para reponer lo que se gasta a diario sin buscar referencias ni nombres exactos.

Queda pendiente una función más. Amazon ha anunciado que se podrá vincular el altavoz a determinados Fire TV y hacer videollamadas en la televisión del salón, una forma cómoda de hablar con la familia en pantalla grande. Los modelos compatibles serán Fire TV Stick 4K (2.ª generación), Fire TV Stick 4K Max (2.ª generación), Fire TV Stick 4K Plus (1.ª generación) y Fire TV Cube (3.ª generación).

Privacidad, con controles claros

Meter una cámara en el salón genera dudas razonables, y Amazon ha previsto varias capas de control. Como en los modelos anteriores, hay un botón físico que desactiva a la vez los micrófonos y la cámara, de modo que el corte no depende de ningún menú. Si solo se quiere apagar la cámara, se puede hacer desde la app y seguir usando Alexa con normalidad, tanto para la música como para el resto de peticiones. Cada vez que la cámara está activa, ya sea por una sesión de vídeo en directo o porque Alexa+ está mirando algo, se enciende un LED integrado que lo avisa.

A eso se suma la posibilidad de revisar y borrar las grabaciones de voz en cualquier momento desde la app de Alexa, además del Centro de privacidad de Alexa, donde se explica cómo se tratan los datos. Con el botón pulsado, el altavoz deja de escuchar y de ver, y con la cámara desactivada desde la app sigue funcionando como siempre, solo que sin imagen.

Hogar digital y conectividad

El Echo Studio con cámara para el hogar también funciona como centro de control del hogar digital. Integra un controlador compatible con Zigbee y Matter, y actúa como router de borde Thread. Dicho de forma sencilla, puede gestionar bombillas, enchufes, sensores y otros accesorios de esos estándares sin necesidad de comprar un puente o un hub aparte. En conectividad cuenta con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, y el conjunto lo mueve el procesador AZ3 Pro con acelerador de IA.

Disponibilidad y precio

El Echo Studio con cámara para el hogar ya está a la venta en Amazon.es por 259 euros, en color grafito. Para aprovechar las funciones de visión y el traspaso de música entre altavoces hace falta Alexa+, que en España está disponible a través del programa de Acceso Anticipado.

Mi valoración del Echo Studio con cámara para el hogar

Amazon ha tomado un producto que ya funcionaba bien y le ha dado una segunda vida sin trastocar lo esencial. El sonido sigue siendo su mejor argumento, con unos graves que llenan la habitación y un Dolby Atmos que da juego en un aparato de este tamaño. La cámara aporta usos reales y fáciles de entender, desde vigilar a la mascota hasta reponer la despensa con solo enseñar un envase, y la privacidad está bien resuelta gracias al botón físico y al LED que avisa cuando la cámara está en marcha. El controlador de hogar digital integrado es un extra que ahorra comprar hardware.

Los pocos peros llegan por el lado del software. Buena parte de lo que hace atractiva la cámara depende de Alexa+, que sigue en Acceso Anticipado, y las videollamadas en el televisor aún no han llegado. Sin pantalla, para ver la imagen hay que tirar siempre de la app. Y quien quiera exprimir Dolby Atmos tendrá que pagar Amazon Music Unlimited. Aun así, para quien busca un altavoz con buen sonido para el salón y quiere que Alexa haga algo más que obedecer órdenes de voz, es una compra muy completa.