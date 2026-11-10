Los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX llegan con LDAC, 52 dB de cancelación de ruido y 80 horas de batería

Huawei ha presentado los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, unos auriculares intraauriculares con cancelación activa de ruido (ANC) pensados para usarlos a diario en el transporte, en el trabajo o saltando del móvil al ordenador. Son la nueva entrega de la serie FreeBuds SE, que según la compañía superaba los 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo a 30 de septiembre de 2026. Los auriculares combinan códec LDAC, ANC de hasta 52 dB, conexión a dos dispositivos y Bluetooth 6.0 en un modelo que se venderá por debajo de los 100 euros.

Más datos por el aire y más matices en el oído

El códec LDAC es el cambio de mayor calado en el apartado sonoro. Permite transmisiones inalámbricas de hasta 990 kbps de velocidad, hasta tres veces más información de audio que el códec Bluetooth convencional SBC, según Huawei. Para aprovecharlo hace falta que el móvil sea compatible con LDAC, algo habitual en Android y que no ofrece el iPhone.

Cada auricular lleva un transductor dinámico de 10 mm. A ello se suman cuatro modos de sonido predefinidos y un ecualizador personalizable de 10 bandas, útil para subir los graves en una sesión de ejercicio o dar más presencia a las voces.

Cuatro formas de bajar el volumen del mundo

El ANC multimodo reduce el ruido, según Huawei, hasta 52 dB en su nivel máximo. Hay tres modos fijos. «Ultra» está pensado para entornos muy ruidosos como el transporte público, «General» para cafeterías o centros comerciales y «Cosy» para oficinas o bibliotecas.

El cuarto, «Dynamic», ajusta solo el nivel de cancelación según el sonido ambiental, de modo que no hay que cambiar de modo a mano. Para las llamadas, los auriculares cuentan con tres micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido basado en inteligencia artificial que, según la marca, separa la voz del usuario del ruido de fondo.

Ochenta horas de estuche y dos semanas de calendario

Huawei anuncia hasta 80 horas de reproducción con el estuche. Los auriculares aguantan por sí solos hasta 10 horas con la ANC desactivada y hasta 7 con ella activada.

La carga rápida, con 10 minutos de carga da para 4 horas más de música, con la ANC desactivada y el volumen al 50 %. La compañía calcula que el conjunto da para unas dos semanas de uso diario, aunque ese cálculo parte de un modelo de 240 minutos de escucha al día.

Ligeros por fuera, protegidos del sudor y la lluvia

Cada unidad pesa 4,3 gramos con almohadillas medianas. Huawei asegura que el diseño ergonómico se desarrolló con su plataforma de simulación y el análisis de más de 10.000 perfiles de oreja.

El estuche de carga es semitransparente y la serie llega en tres acabados. White es brillante y minimalista, Blue combina una textura mate nacarada con detalles de mica ultrafina y Black apuesta por un acabado metálico mate.

Los auriculares cuentan con certificación IP55 frente al polvo y al agua, IP55 solo en los auriculares y no en el estuche. Según la marca, permite usarlos en entrenamientos o con lluvia ligera, y recomienda secarlos con un paño después de hacer ejercicio. Huawei añade que han superado 26 pruebas de resistencia y fiabilidad y que cuentan con certificación SGS.

Dos dispositivos a la vez, sea cual sea el sistema

Los auriculares se conectan a dos dispositivos de forma simultánea y alternan entre ellos aunque usen sistemas distintos, como iOS, Android, EMUI y HarmonyOS. Con teléfonos de otras marcas hay que recurrir a la aplicación HUAWEI Audio Connect, y las funciones pueden variar según el modelo. El Bluetooth 6.0 aporta, según Huawei, una conexión estable y de baja latencia para sincronizar imagen y sonido en vídeos y videojuegos.

El precio de lanzamiento, hasta fin de mes

Los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX estarán disponibles en España en White, Blue y Black a través de Amazon, con un precio de 79 euros. Con motivo del lanzamiento, Huawei ofrece una promoción hasta el 30 de noviembre que incluye 30 euros de descuento, a los que se suman 10 euros adicionales acumulables. Con ambos, cualquiera de los tres colores queda en un precio final de 39 euros.