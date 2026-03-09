HUAWEI FreeBuds Pro 5: cancelación de ruido espectacular y sonido de alto nivel en unos auriculares muy equilibrados

Lo que me ha ocurrido con los HUAWEI FreeBuds Pro 5 se puede calificar de sorpresa. Tras varios días utilizándolos en situaciones muy distintas, la sensación general es que la marca ha conseguido un producto muy redondo. La cancelación de ruido funciona de forma sobresaliente, el sonido tiene un nivel muy alto para su tamaño y la aplicación añade bastantes funciones útiles que terminan de completar la experiencia. Esta es mi experiencia tras haber testeado el último lanzamiento de la firma asiática.

Tabla de características

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Tipo Auriculares inalámbricos intraaurales Drivers Sistema acústico dual con driver dinámico y tweeter Cancelación de ruido Cancelación activa de ruido inteligente con sistema de doble motor Códecs de audio L2HC 4.0 y LDAC Audio de alta resolución Hasta 48 kHz / 24 bits con transmisión de hasta 2,3 Mbps Modos de sonido Equilibrado, Voz, Clásico y Bajo Audio espacial Compatible con audio espacial y seguimiento de cabeza Conectividad Bluetooth con conexión multipunto (dos dispositivos simultáneos) Controles Gestos táctiles y deslizamiento para volumen, reproducción y ANC Resistencia IP57 en auriculares / IP54 en estuche Autonomía Hasta 9 horas de reproducción (hasta 38 horas con el estuche) Batería 60 mAh por auricular / 537 mAh en el estuche Carga USB-C y carga inalámbrica Peso 5,5 g por auricular Colores Sand, Grey, White y Blue

Una cancelación de ruido que realmente se nota

Quizás uno de los aspectos que me han impresionado de los HUAWEI FreeBuds Pro 5 es su cancelación activa de ruido. HUAWEI ha apostado por un sistema bastante sofisticado que combina distintos drivers y algoritmos que analizan el entorno constantemente para ajustar el nivel de cancelación. Aquí lo que realmente importa es la experiencia real, y aquí el resultado es muy convincente. Y es que están claramente en la liga de los AirPods Pro. Cada marca tiene su propio enfoque, pero la cancelación de ruido de los HUAWEI FreeBuds Pro 5 destaca especialmente en el control de los graves constantes, como el de los motores de un avión.

En una cafetería con bastante gente hablando, el ruido ambiente queda muy amortiguado. En el tren o en el metro sucede algo parecido, el sonido constante del motor o del movimiento desaparece en gran medida y la música o el podcast pasan a ser los protagonistas.

Lo que más me gusta es que el sistema funciona de forma bastante inteligente. No da la sensación de que la cancelación sea artificial o incómoda, algo que a veces ocurre con auriculares que generan una presión extraña en el oído. Aquí todo resulta bastante natural.

También me ha parecido muy efectivo el modo transparencia. Cuando lo activas, los micrófonos captan el sonido exterior de forma clara y natural, algo útil si estás caminando por la calle o necesitas escuchar avisos en una estación o aeropuerto.

Un sonido de gran calidad para todo tipo de música

El otro gran punto fuerte de estos auriculares es el sonido. Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 utilizan un sistema de doble driver que separa las frecuencias graves y agudas, lo que ayuda a conseguir una reproducción más precisa, ofrecen un sonido muy equilibrado.

Los graves tienen bastante presencia, pero no se descontrolan ni invaden el resto de la mezcla. Esto es algo que se nota mucho en música electrónica o hip hop, donde el bajo tiene profundidad pero sigue siendo limpio. A la hora de tratar las voces, estas suenan muy claras. Escuchando podcasts o música vocal es fácil distinguir cada detalle, sin que el sonido se vuelva demasiado agresivo.

Un tema que siempre causa algo de debate es el de los medios y agudos. La marca lo ha resuelto muy bien, tienen bastante definición pero mantienen un tono suave. No producen fatiga auditiva, algo que agradezco cuando llevo un buen rato escuchando música.

La app ofrece hay varios perfiles de sonido disponibles para ecualkizar a tu gusto. HUAWEI incluye modos como Equilibrado, Voz, Clásico o Bajo. Cada uno cambia ligeramente la ecualización para adaptarse mejor a distintos estilos musicales. Es interesante atreverse a ir probando para conseguir la mejor percepción.

La app marca una gran diferencia

Una parte importante de la experiencia con los HUAWEI FreeBuds Pro 5 está en su aplicación, porque es desde ahí donde realmente puedes ajustar el comportamiento de los auriculares a tu gusto.

Nada más entrar encuentras un panel bastante claro donde aparece el nivel de batería de los auriculares y del estuche, además de los dispositivos conectados. También puedes gestionar la conexión multipunto, lo que permite tenerlos enlazados al móvil y al ordenador al mismo tiempo y cambiar automáticamente entre uno y otro. Pero lo interesante llega en el apartado de sonido.

La app incluye varios perfiles de audio bajo el sello HUAWEI SOUND. Aquí puedes elegir entre distintos estilos dependiendo del tipo de contenido que estés escuchando. El modo equilibrado busca una reproducción natural y bastante fiel. El perfil de voz da más protagonismo a los diálogos, algo que viene muy bien para podcasts o vídeos. El modo clásico intenta recrear una escena sonora más amplia, como si estuvieras en una sala de conciertos, mientras que el perfil de graves refuerza las frecuencias bajas para música más energética.

Además de estos perfiles principales, también hay modos pensados para escenarios concretos. Por ejemplo, el modo películas potencia la sensación envolvente cuando ves series o cine, el modo podcast mejora la claridad de la voz y el modo juegos añade algo más de impacto en el sonido.

Otra función interesante es el control de ruido adaptativo. Desde la app puedes elegir distintos niveles de cancelación dependiendo del entorno. Hay un modo cómodo para lugares relativamente tranquilos, un modo general para situaciones normales y un modo ultra pensado para entornos muy ruidosos.

También me ha parecido muy útil el volumen adaptativo, que ajusta automáticamente el nivel de sonido según el ruido ambiente. Si pasas de una habitación silenciosa a una calle con tráfico, los auriculares suben ligeramente el volumen para mantener la claridad.

Y una de las funciones más curiosas es el reconocimiento de conversación. Cuando empiezas a hablar con alguien, los auriculares reducen el volumen de la música y activan el modo atención para que puedas escuchar a la otra persona sin quitártelos. En cuanto dejas de hablar durante unos segundos, todo vuelve a la normalidad. Son pequeños detalles que hacen que los HUAWEI FreeBuds Pro 5 no se limiten a sonar bien, sino que también resulten mucho más cómodos de usar en el día a día.

Cómodos incluso tras varias horas de uso

La comodidad es fundamental en unos auriculares intraaurales, y en este apartado los HUAWEI FreeBuds Pro 5 también me han dejado una buena impresión. Cada auricular pesa poco más de cinco gramos, lo que ayuda a que se sientan muy ligeros. Además, el diseño está bastante bien adaptado al oído, con un formato que encaja de forma estable sin generar presión excesiva.

Los he utilizado durante mis maratonianas sesiones largas de trabajo, escuchando música o participando en videollamadas, y en ningún momento me han resultado molestos. También incluyen varias almohadillas de distintos tamaños, algo imprescindible para conseguir un buen sellado acústico.

Buen rendimiento en llamadas

Otro punto que merece la pena destacar es la calidad de las llamadas. Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 utilizan varios micrófonos y algoritmos de reducción de ruido pensados para separar la voz del ruido ambiente.

En las pruebas que he hecho caminando por la calle o en espacios con bastante ruido, la persona al otro lado de la llamada me escuchaba con bastante claridad. Incluso con viento o tráfico alrededor, la voz se mantiene bastante limpia. Esto los hace ser una buena opción si utilizas auriculares con frecuencia para llamadas de trabajo o reuniones online.

Autonomía y conectividad muy completas

La batería también está a buen nivel. Según las cifras que ofrece la firma, los auriculares pueden alcanzar hasta nueve horas de reproducción sin cancelación de ruido, y hasta treinta y ocho horas en total con el estuche de carga.

Dependiendo del volumen y del uso del ANC, la autonomía puede variar, pero en general es suficiente para varios días de uso normal sin preocuparte demasiado por el cargador. También permiten conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo, algo muy útil si alternas entre el móvil y el ordenador. Puedes estar escuchando música en el portátil y atender una llamada en el móvil sin tener que reconectar nada.

Unos auriculares muy completos

Después de probarlos durante varios días, mi impresión de los HUAWEI FreeBuds Pro 5 es muy positiva. No son unos auriculares que destaquen solo en un apartado concreto, sino que ofrecen una experiencia muy equilibrada en todos los aspectos importantes. La cancelación de ruido funciona realmente bien, el sonido tiene mucha calidad, la app añade funciones útiles y la comodidad permite utilizarlos durante horas sin problema.

Si estás buscando unos auriculares inalámbricos premium con una cancelación de ruido potente, sonido de alto nivel y una aplicación que realmente aporte valor, los HUAWEI FreeBuds Pro 5 son una de las opciones más interesantes que he probado últimamente. Tiene un precio de 199€, si bien hasta el 5 de abril y aplicando el código AES30FBPRO5 se quedan en 169€.