Se busca campeón: vuelven las Olimpiadas de Tecnología que premian a los futuros genios digitales

NTT Data Foundation ha abierto el periodo de inscripción para una nueva edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competición online y gratuita dirigida a menores de entre 7 y 16 años que tiene como objetivo fomentar el interés por la programación, desarrollar destrezas digitales y contribuir a la reducción de la brecha digital desde edades tempranas.

En un contexto en el que la tecnología avanza rápidamente y transforma muchas tareas del día a día, habilidades como analizar, razonar, estructurar ideas y proponer soluciones siguen siendo esenciales. En este sentido, las Olimpiadas Internacionales de Tecnología buscan fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la perseverancia en los menores para que sean capaces de detectar pequeños problemas de su entorno y propongan soluciones creativas a través de la tecnología.

A través de esta iniciativa, NTT Data Foundation, por quinto año consecutivo, pretende acercar a niños y adolescentes a la tecnología como creadores, no sólo como consumidores. A lo largo de la competencia, los participantes desarrollan sus destrezas digitales, fundamentales para su futuro, mientras que aprenden y programan proyectos como videojuegos y animaciones.

A través de una experiencia lúdica, los jóvenes enfrentan retos que les impulsan a encontrar soluciones a problemas reales de su entorno, con el apoyo de voluntarios de NTT DATA que actúan como entrenadores de las Olimpiadas.

Genios que han ganado las Olimpiadas

Victoria, una joven asturiana con autismo, conquistó las Olimpiadas con un videojuego que reflejaba las dificultades a las que se enfrentaba en su día a día con el objetivo de dar a conocer su realidad y ayudar a su entorno a comprenderla e integrarla. El aragonés Leo desarrolló un videojuego para facilitar la consulta de horarios y el acceso al transporte público a las personas mayores, o la madrileña Carolina, quien creó un videojuego con el objetivo de integrar a las personas con discapacidad y evitar el bullying en el colegio.

Una competición internacional

Las Olimpiadas se desarrollan en 5 idiomas y están presentes en países de Europa y América Latina. Durante la competición, los participantes deberán resolver un reto en el que tendrán que identificar problemas de su entorno y proponer soluciones a través de la tecnología.

Al finalizar el entrenamiento y la formación, se seleccionarán ganadores por país y por categoría, que posteriormente competirán en una final internacional prevista para el mes de septiembre de 2026. En el caso de España, la final nacional se celebrará los días 2 y 3 de junio.

Los ganadores, tanto a nivel nacional como internacional, recibirán premios como drones o robots programables, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus destrezas digitales. Además, se otorgarán reconocimientos especiales a los profesores más implicados, destacando su papel clave en el acompañamiento y motivación de los participantes.

Para participar en las Olimpiadas no es necesario tener conocimientos previos en programación: basta con disponer de un ordenador y conexión a Internet. La inscripción es gratuita y se puede realizar aquí hasta el 23 de marzo de 2026.

Formación a formadores y padres

Las Olimpiadas incluyen formación a educadores para ayudarles en su apoyo a los menores. La próxima sesión informativa será el 11 de marzo de 16:30 a 17:30 horas vía online, en la que se explicarán, con mayor detalle, el contenido, la plataforma, el proceso de inscripción, el registro y seguimiento, etc. Tras esa sesión, habrá una masterclass, de 17:30 a 19:00 horas, con una formación básica en pensamiento computacional y en Scratch, la herramienta de programación que utilizarán los menores en las Olimpiadas.