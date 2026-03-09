Indra lidera el proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) GIGaNTE (Iniciativa de Investigación en Tecnologías de Nitruro de Galio (GaN) y Tecnologías de Empaquetado Avanzado), que se trata de un plan destinado a dotar España de las capacidades necesarias para desarrollar de manera autónoma tecnologías basadas en GaN. Un material que es esencial en las aplicaciones de defensa, especialmente en sistemas de radar y comunicaciones de alta fiabilidad.

En concreto, el proyecto de Indra conlleva un proceso propio de fabricación GaN que permitirá avanzar en nuevos dispositivos y circuitos electrónicos de «altas prestaciones», capaces de trabajar en rangos de frecuencia exigentes, según ha señalado la empresa en un comunicado este lunes.

Por otro lado, este trabajo también incluye el desarrollo de circuitos integrados especializados (MMICs) y de técnicas de integración y empaquetado avanzado que facilitan su incorporación en módulos y antenas más compactas, fiables y eficientes.

Un presupuesto superior a nueve millones de euros

La iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de enero, está dotada con un presupuesto superior a nueve millones de euros y tendrá una duración prevista de cuatro años. Permitirá configurar por primera vez en el país una cadena de valor integral que abarque desde el diseño de dispositivos avanzados hasta su fabricación, integración y validación final.

El proyecto se enmarca en el Programa Misiones de Ciencia e Innovación (PEICTI 2024-2027) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, gestionado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y contribuye a fortalecer la soberanía tecnológica española en un ámbito de «alta criticidad estratégica con vocación de integrarse en la futura cadena de valor europea de semiconductores compuestos».

En el consorcio, liderado por Indra, participan compañías como Televes Corporación, Sparc Foundry y RBZ Robot Design, que aportarán capacidades complementarias en electrónica avanzada, diseño de circuitos integrados y, en el caso de Sparc, su plataforma industrial de fabricación abierta en tecnologías III-V y GaN, «clave para dotar al proyecto de una capacidad de producción escalable».

Indra es socio mayoritario de Sparc

Asimismo, colaboran equipos científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad de Vigo, de la Universidad de Salamanca y del Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant), que contribuirán con investigación especializada en arquitecturas GaN, caracterización de dispositivos, desarrollo de modelos compactos y nuevas aproximaciones a la integración de circuitos.

«El nitruro de galio está llamado a transformar la próxima generación de sistemas de defensa y comunicaciones, y liderar un proyecto como GIGaNTE es una muestra clara del compromiso de Indra con el desarrollo de capacidades tecnológicas críticas desde España», ha afirmado el responsable de Portfolio e Innovación de Indra, Joaquín Ponz, que ha añadido que asumir la coordinación de esta iniciativa les permite «impulsar un ecosistema industrial y científico de primer nivel y avanzar hacia sistemas de radar, guerra electrónica y comunicaciones mucho más potentes, eficientes y fiables».

Al hilo, el directivo ha asegurado que contar con la capacidad de desarrollarlo y producirlo en España es «fundamental para reforzar la soberanía tecnológica y la competitividad de la industria en un momento en el que Europa necesita disponer de soluciones propias que refuercen la autonomía estratégica». GIGaNTE se enmarca en la apuesta de Indra por fortalecer las capacidades nacionales en tecnologías de base críticas, una estrategia que también impulsa a través de Sparc, compañía de la que es socio mayoritario con una participación del 37%.

En junio de 2025, Indra anunció su entrada en el capital de Sparc para liderar en España el diseño y producción de chips basados en nitruro de galio y otras tecnologías III-V, en una de las tres iniciativas «más ambiciosas» de Europa en semiconductores fotónicos y de radiofrecuencia.

En enero de este año, la compañía ha dado un nuevo paso con el inicio de la construcción en Vigo de la primera fábrica española de chips GaN, una instalación «pionera que reforzará la soberanía tecnológica» y servirá de base para futuros sistemas avanzados en los ámbitos de defensa y aeroespacial, «consolidando el papel de Indra como empresa tractora de la industria nacional en un ámbito estratégico para España y Europa».

«Esta infraestructura industrial constituye la base de las futuras capacidades de fabricación del proyecto y se integra en el desarrollo de la plataforma tecnológica de Sparc», ha concluido la compañía.