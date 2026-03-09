Koldo: «Sánchez ordenó hacer desaparecer el atestado de una fiesta ilegal de Felipe Sicilia en pandemia con coca a granel»

Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, revela en esta parte de la entrevista exclusiva que dio a OKDIARIO antes de entrar en prisión que el atestado policial levantado tras una fiesta ilegal con cocaína a granel en plena pandemia protagonizada por el ex diputado socialista Felipe Sicilia «desapareció» por orden de «gente del Gobierno» y que, según le trasladaron, la instrucción venía del propio Pedro Sánchez.

Koldo admite además que fue él quien gestionó personalmente que el caso «se quedara calmado» y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «tenía conocimiento» de los hechos. Cuando OKDIARIO le señaló que todo ello «suena a Código Penal», Koldo García respondió con dos palabras: «Tienes razón».

Un escándalo más del Gobierno de Pedro Sánchez que salpica directamente a uno de sus hombres de confianza en el PSOE. Felipe Sicilia acumulaba una amplia trayectoria en el partido, desde sus inicios como concejal en el Ayuntamiento de Bailén (Jaén) hasta convertirse en portavoz de la Ejecutiva federal socialista, cargo para el que fue designado por el propio Sánchez y que ocupó entre octubre de 2021 y julio de 2022, precisamente en el período inmediatamente posterior a la pandemia. Fue diputado hasta las elecciones generales de julio de 2023.

Ahora, dos testigos de primer orden le sitúan en una fiesta ilegal celebrada en pleno confinamiento en la que, según sus propias palabras, la cocaína circuló a granel y en la que tuvieron que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PREGUNTA.- Me contaron hace tiempo que, al parecer, hubo una fiesta con cocaína, en Madrid, protagonizada por un diputado del PSOE por Andalucía, ¿le suena?

RESPUESTA.- Me suena.

P.- ¿Y qué ocurrió?

R.- Pues me dijeron que, en época de pandemia, hubo una pequeña fiesta que se subió de tono y se desmadró un poco hasta el punto de que tuvieron que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

P.- ¿Una fiesta en la que hallaron cocaína?

R.- Sí. Y se tuvo que pedir que a ver si por favor podían suavizar el tema.

P.- ¿Y había altas dosis de cocaína?

R.- Al parecer, sí.

P.- ¿Y estaba Felipe Sicilia y más gente?

R.- Sí.

P.- ¿Quiénes?

R.- Eso no lo sé. Sé que estaba el señor Sicilia, eso sí lo sé.

P.- ¿Y qué se hizo con ese atestado?

R.- No sé, creo que no existe.

P.- ¿Cómo que no existe?

R.- Al parecer, no existe…

P.- ¿Se hizo luz de gas? ¿Desapareció?

R.- Alguien comentó que a ver si podía ser que ese atestado, que era algo leve, algo sencillo, pues…

P.- ¿Se eliminó el atestado?

R.- Al parecer, desapareció.

P.- ¿Nunca más se supo?

R.- Nunca más se supo.

P.- ¿Y eso quién lo hizo?

R.- Pues yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado…

P.- ¿Quién se lo pidió?

R.- Pues… gente del Gobierno.

P.- ¿El presidente?

R.- Más o menos, podríamos decir, aunque en esta ocasión él directamente no me lo dijo.

P.- ¿Pero la orden venía de Pedro Sánchez?

R.- Según me dijeron, sí.

P.- ¿Colaboró Fernando Grande-Marlaska en la desaparición de pruebas de una fiesta ilegal con drogas?

R.- Hasta ahí no lo sé, pero sé que tenía conocimiento de ello, no sé si colaboró.

P.- ¿Y desapareció todo rastro del atestado policial?

R.- Sí.

P.- Eso suena a Código Penal.

R.- Tienes razón.