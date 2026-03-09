Koldo sobre la eliminación del atestado de la fiesta ilegal de Sicilia: «Nunca más se supo»

Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos y actualmente en prisión en el marco de la trama PSOE, ha revelado en una entrevista exclusiva a OKDIARIO que el atestado policial levantado tras una fiesta ilegal con cocaína celebrada en plena pandemia en la que participó el diputado socialista Felipe Sicilia fue eliminado a petición de «gente del Gobierno».

Según relató, la instrucción llegó desde las más altas instancias del Ejecutivo: «Según me dijeron», la orden partía del propio Pedro Sánchez. En la fiesta, que obligó a intervenir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cocaína circuló a granel entre los asistentes. El atestado, confirmó Koldo, «no existe»: «Nunca más se supo» de él. Una confesión que el propio entrevistado reconoció ante OKDIARIO que «suena a Código Penal» y que apunta a un encubrimiento orquestado desde el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Y qué se hizo con ese atestado?

RESPUESTA.- No sé, creo que no existe.

P.- ¿Cómo que no existe?

R.- Al parecer, no existe…

P.- ¿Se hizo luz de gas? ¿Desapareció?

R.- Alguien comentó que a ver si podía ser que ese atestado, que era algo leve, algo sencillo, pues…

P.- ¿Se eliminó el atestado?

R.- Al parecer, desapareció.

P.- ¿Nunca más se supo?

R.- Nunca más se supo.

P.- ¿Y eso quién lo hizo?

R.- Pues yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado…

P.- ¿Quién se lo pidió?

R.- Pues… gente del Gobierno.

P.- ¿El presidente?

R.- Más o menos, podríamos decir, aunque en esta ocasión él directamente no me lo dijo.