Quién es Taz Skylar: su edad, de dónde es, su nombre real y por qué habla español

Taz Skylar, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos del mundo. El intérprete hispano-británico, que se hizo conocido a nivel mundial por interpretar a Sanji en la adaptación de acción real de One Piece, continúa cosechando grandes éxitos con esta serie. De hecho, el martes 10 de marzo se estrena la segunda temporada de este proyecto. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la carrera profesional de Taz Skylar, así como diversos datos de su vida personal, como son su edad, de dónde es y por qué habla español.

La trayectoria profesional de Taz Skylar

Nacido en 1995 en Tenerife, Tarek Yassin Skylar –su nombre real– procede de una familia con raíces anglo-árabes. De hecho, su padre es de ascendencia libanesa, mientras que su madre es británica. El reconocido actor creció en las Islas Canarias, por lo que posee doble nacionalidad (española y británica). Es por eso que domina a la perfección no solamente el inglés, sino también el español.

Antes de dedicarse por completo a la interpretación, su carrera estuvo bastante alejada del foco mediático. Y todo porque Taz Skylar abandonó los estudios siendo adolescente para trabajar, con 15 años, en la fabricación de tablas de surf. Pero no todo queda ahí, puesto que, después de un intento de alistarse como reservista en el Ejército británico, que fue fallido como consecuencia de una conmoción cerebral sufrida en un accidente de tráfico, encontró un nuevo rumbo profesional. Nos referimos no solamente al mundo de la interpretación, sino también al de la escritura.

En este sentido, su carrera comenzó en Reino Unido con la realización de pequeños papeles en series y cortometrajes. Además, destacó en el terreno teatral con la obra Warheads que él mismo escribió y que llegó a representarse en el icónico circuito off-West End londinense. En cine y televisión participó en exitosos proyectos como The Kill Team, The Lazarus Project o, incluso, Boiling Point.

El gran punto de inflexión de su trayectoria llegó en 2023, cuando Netflix le escogió para interpretar a Sanji, uno de los protagonistas de One Piece. Como era de esperar, la serie no tardó en convertirse en todo un fenómeno global. De hecho, se situó entre los contenidos más vistos de la plataforma en decenas de países. A pesar de todo, no fue un reto fácil, puesto que, para interpretar a Sanji, se sometió a una exigente preparación física.

¿Por qué Taz Skylar habla español?

Una de las curiosidades que más llama la atención de este actor es que habla español, y eso se debe a que nació en las Islas Canarias y que, además, tiene doble nacionalidad. ¡Se ha criado en nuestro país! Pero no todo queda ahí, puesto que llegó a doblarse a sí mismo en español en la serie de Netflix, manteniendo su acento canario. Algo que es poco habitual en producciones internacionales de tantísimo alcance.

Sea como sea, o que es un hecho es que Taz Skylar hizo un excepcional trabajo en la primera temporada de One Piece, por lo que esta segunda temporada va a suponer una nueva oportunidad para que pueda ampliar su proyección internacional. Al fin y al cabo, estamos ante uno de los actores con raíces españolas que más va a dar de qué hablar en los próximos meses. ¡No tenemos ninguna duda!