El secreto del vestido de María Lamela en su estreno en ‘Supervivientes’

María Lamela deslumbró el pasado jueves en el estreno de Supervivientes, como ya te contamos en Happy FM. Su llegada a Honduras, saltando incluso del helicóptero, logró que la opinión fuese unánime y haya conseguido suplir el hueco dejado por Laura Madrueño, que tuvo la complicada labor de suplir la baja de Lara Álvarez. Aunque el listón está muy alto después de Lara, Laura y Raquel Sánchez Silva, la nueva presentadora del reality también ha dado una gran lección de moda en sus primeras horas. Te contamos el secreto mejor guardado de su vestido.

Trabajar en Honduras a pleno sol, mientras en España hemos vuelto a pasar frío, hace que adaptar el vestuario a las altas temperaturas sea una necesidad. Es por eso que los vestidos holgados de telas frescas y los bikinis sean los más habituales en la maleta de las presentadoras. Además, hay que tener en cuenta que deben estar impecables durante tres galas a la semana, por lo que la colección debe de ser interminable para los tres meses que dura el concurso.

Aunque queda mucho por delante, en su estreno, María impresionó al llevar un vestido verde con una falda vaporosa y un corpiño que se ceñía en su pecho, resaltando así su espectacular figura. La parte interior en tonos dorados encajaba a la perfección con la tela verde de la exterior, dando la sensación de ser una auténtica diosa.

Para completar el look, sobre su vestido portaba unas joyas que han llamado mucho la atención y que durante toda la noche hicieron que las miradas de cientos de miles de espectadores se centrasen en ellas. Lo cierto es que no forman parte del vestido, siendo unos complementos que han resultado todo un acierto.

Se trata de una creación del maestro joyero Alberto Larrosa, que tiene su estudio de joyería en Córdoba. Se trata de varias piezas con forma de corales marinos, un tridente y varias pequeñas piezas con forma de tortugas, estrellas de mar, cangrejos y delfines.

Tal y como ha desvelado el propio diseñador en su cuenta de Instagram, el proceso de creación ha sido completamente específico para María Lamela, puesto que estas piezas no se encuentran, por el momento, en su tienda online.

Gracias a la tecnología 3D, ha podido crear estas piezas de manera tan exacta que también han llevado su forjado a fuego, teniendo la colaboración de The Alchemist y de Cristobal Margafer (especialista en 3D). Una vez finalizadas, viajaron desde Córdoba hasta Honduras en la maleta de María Lamela y sus estilistas, que seguro que han tenido un enorme trabajo para tener ropa y complementos para sorprender tres noches a la semana.

Álvaro Larrosa es un diseñador que han escogido numerosas famosas y celebrities para lucir sus joyas. Es habitual ver sus piezas en programas como Maestros de la Costura gracias a Raquel Sánchez Silva, su presentadora. También Pastora Soler, que en más de una ocasión ha salido al escenario con sus piezas.

También hay que recordar que la cantante de Nebulossa portó una sortija de gran tamaño con la forma de la Venus de Milo, que pudieron ver millones de personas en todo el mundo gracias a su paso por el Festival de Eurovisión.