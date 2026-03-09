Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Luisa recibe una misteriosa carta
Se enfrenta a la verdad
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 6 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 369 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Martín y Francisco no han dudado un solo segundo en sincerarse como nunca respecto a sus sentimientos. Parece que, después de todo lo que han vivido en las últimas semanas, ha llegado el momento más que perfecto para dar este importantísimo paso.
Lejos de que todo quede ahí, Amadeo está firmemente convencido de que Eva está escondiendo algo, mientras que, en un momento de lo más insólito, Martín parece que se atreve a desafiar a Victoria de una vez por todas. Es más, lo hace sin tan siquiera llegar a imaginar las posibles consecuencias de sus actos. Por si fuera poco, Enriqueta también se ha armado de valor a la hora de mostrarse de lo más implacable, hasta tal punto que no duda en hacer lo propio con José Luis. Es más, no duda en hacerle saber que va a hacer todo lo que está en su mano para descubrir la verdad, le cueste lo que le cueste. ¿Está la guerra a punto de estallar?
¿Qué sucede en el capítulo 370 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 9 de marzo?
De esta manera tan concreta, los más espectadores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, finalmente, Mercedes confirma todas y cada una de sus sospechas. Por lo tanto, ha descubierto que Dámaso ha maniobrado para decidir el destino de Enriqueta y Braulio.
Lejos de que todo quede ahí, podemos observar cómo Luisa se ha quedado completamente descolocada tras recibir una misteriosa carta. En ella, se le cita en el granero al anochecer. A pesar del miedo, la joven acude hasta ese punto de encuentro, aunque lo hace visiblemente aterrada y temblando.
Es entonces cuando allí, frente a ella, aparece la gran verdad. Y es que el pasado ha regresado a Valle Salvaje de forma inesperada, y lo ha hecho para quedarse. ¿Podrá hacer frente a esta nueva realidad a pesar de las consecuencias? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
