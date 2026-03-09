Los Javis confirman lo que muchos esperaban: todo sobre el regreso de ‘Paquita Salas’
La ansiada cuarta temporada
No es ningún secreto que uno de los grandes proyectos de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis, que más alegrías les ha dado ha sido Paquita Salas. Esta serie, cuyas temporadas podemos disfrutar en la plataforma de streaming Netflix, se ha convertido en todo un clásico. Tanto es así que, desde que se estrenó la tercera temporada en 2019, son muchos los que le han pedido de forma constante que Paquita Salas regresase con una cuarta temporada. Recientemente, Javier Ambrossi y Javier Calvo se han dejado ver por el Festival de Málaga, al que acudieron como productores de Mi querida señorita. Fue precisamente en la alfombra roja de este evento donde adelantaron que la serie Paquita Salas regresará con nuevos episodios, tal y como han recogido los compañeros de Diario Sur.
Ante los medios de comunicación, el que fuese presentador de Benidorm Fest 2026 no dudó en tirar de humor: «En esta alfombra es lo que más me han dicho: ‘¡Paquita, Paquita!’. Ya me dicen Paquita en vez de Javi». Acto seguido, Javier Calvo confirmó lo que muchos esperaban: el regreso de la exitosa ficción. Y lo hizo con una frase muy clara y contundente: «Volverá». Pero no todo quedó ahí, puesto que Javier Ambrossi quiso ir mucho más allá a la hora de dar una nueva pista de cuándo podría llegar a producirse este suceso: «El día menos pensado habrá nuevo ‘paquitazo’». Por lo tanto, estaríamos ante una de las noticias más esperadas por los más fieles seguidores de Paquita Salas, y es la realización de una cuarta temporada en la que veremos cómo la manager más caótica, entrañable y analógica regresa a nuestras vidas.
Todo sobre ‘Paquita Salas’, el exitoso proyecto de Los Javis
La serie se estrenó en 2016 en Flooxer y, tan solo dos años después, dio el salto a Netflix, donde se convirtió en todo un fenómeno de masas. Pero, ¿en qué consiste esta ficción? Nos hace conocer a Paquita, una reconocida y peculiar representante de actores interpretada por Brays Efe, que hace todo lo que está en su mano para tratar de sobrevivir a una industria audiovisual que no funciona como antes, ni mucho menos.
Esto hizo posible que, junto a la mezcla de sátira del sector y cameos de celebridades como es el caso de Terelu Campos o incluso Josh Hutcherson, Paquita Salas se convirtiera, con solo tres temporadas, en toda una serie de culto. De esta forma, con la confirmación de su regreso y aunque sin muchos detalles a la vista, hace que muchos se sientan verdaderamente felices ante el regreso de la dueña de PS Management.
Por lo tanto, si los creadores de esta ficción cumplen con su palabra, podríamos tener esa ansiada cuarta temporada «el día menos pensado». Lo que es un hecho es que Los Javis lograrán estar a la altura de las expectativas, y nos regalarán esa nueva etapa de PS Management que tanto han anhelado los fieles seguidores de Paquita Salas. ¡Qué ganas de saber qué podrían tener entre manos!
Temas:
- Javier Ambrossi
- Javier Calvo