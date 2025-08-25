La escena de Verónica Echegui en ‘Paquita Salas’ que queda para el recuerdo: «Me cago en España»

La muerte de Verónica Echegui ha sacudido al cine español de lleno con una mezcla de pena por su partida y de sorpresa, ya que eran muy pocos los que sabían que estaba enferma. Aunque para muchos seguía siendo la Juani de la película Yo soy la Juani, en su carrera hay muchos más papeles en series y obras de teatro. Para el recuerdo queda también su corto, pero intenso papel en la segunda temporada de Paquita Salas. En esa escena, los directores se tomaban a risa la polémica que perjudico a la película El Guardián Invisible, cuando una de sus protagonistas dijo que cuando pensaba en españoles lo hacía en «catetos».

Echegui, que no era de las que evitaba las polémicas, no dudó en prestarse a interpretar un corto papel en la ficción de Netflix en el que daba vida a una actriz que durante una entrevista llegó a cagarse en España. El argumento de esta historia está basado en la enorme polémica que generaron unas declaraciones de Miren Gaztañaga, actriz vasca habitual de series y programas de la televisión autonómica vasca, en las que se despachó de los españoles. «Cuando pienso en España se me viene a la mente catetos» o «me entran ganas de apagar la televisión cuando escucho el himno», fueron algunas de las frases que en el año 2017 se convirtieron en virales en las redes sociales.

Como era de esperar, la película que estrenaba en aquellos momentos se vio perjudicada por un boicot que ninguno de los miembros esperaba. Aunque el equipo y la productor de El Guardián Invisible trataron de desvincularse de las declaraciones de la actriz y recordar que la protagonista era Marta Etura, lo cierto es que fue un desastre en cines.

En la ficción, Echegui se mete en el papel de una actriz vasca que está pagando en forma de críticas de la prensa y en redes sociales unas declaraciones en las que se pasaba de frenada diciendo: «Me cago en España». El equipo de la cinta, para evitar el boicot, la presiona para que pida disculpas y no perjudique a todos, pero conocer Paquita Salas, la singular representante de actores, le da fuerza para decir ante la prensa lo que de verdad piensa y no lo que le habían marcado.

En una improvisada rueda de prensa, el personaje al que daba vida Verónica Echegui se abre en canal y dice que se ha dado cuenta de que ser actriz es lo que más le gusta, pero «no a cualquier precio». «Nadie me va a arrebatar la libertad de decir lo que me dé la gana», sigue diciendo con un marcado acento vasco.

Mirando a la prensa, vuelve a la carga con su discurso: «Me cago en España. También me cago en mi ama y la quiero con toda mi alma, pero es así». De esta manera, la actriz recreó con humor uno de los episodios más recordados de la historia del cine español.