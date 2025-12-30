En 2026 tienes que ganar este dinero para ser considerado de clase media-alta

¿Cuánto dinero debes ganar para ser considerado de clase media-alta? Puede que pienses que el sueldo medio en España apenas de ya para ser considerado de clase media. No es sólo que se ingresa o lo que se cobra. También están los gastos y el coste de la vida actualmente, pero ¿qué marcan los datos de los organismos oficiales? Es importante tenerlo en cuenta ya que en un país que sigue ajustando salarios y soportando un coste de vida desigual según el territorio, mucha gente vuelve a hacerse la misma pregunta: dónde está ahora ese escalón medio-alto que antes parecía más fácil de situar.

Pero como decimos, lo que se gana o el sueldo, no es lo único a tener en cuenta para ser considerado de clase media-alta. La OCDE insiste desde hace años en que todo se organiza alrededor de la renta mediana, pero también en que cada país debe interpretar estos datos dentro de su propio contexto. En España, la mediana más reciente citada por el CIS es la de 2023, que se sitúa en 1.935,5 euros al mes. Y a partir de ahí se construyen las franjas, pero la vida diaria introduce matices que no aparecen en una tabla. Por eso, más que decir cuánto hay que ganar, conviene entender primero qué define esa franja media-alta, qué ingresos la sostienen y por qué dos familias con sueldos parecidos pueden vivir sensaciones económicas muy distintas. A partir de ahí, sí se puede dibujar un rango aproximado.

Cómo se mide realmente la clase media-alta

La referencia a la que nos solemos dirigir es la de la OCDE. Según esta organización, las clases se ordenan con un criterio bastante simple: la clase baja queda por debajo del 75 % de la mediana, la clase media está entre ese 75 % y el 200 % , y la clase alta empieza a partir de ahí. Entonces, ¿qué es la clase media-alta? La parte alta de esa franja intermedia, la que roza el 200 % pero no lo supera. No es una categoría oficial, pero sí una manera realista de describir un nivel de vida que ya se aleja del ciudadano medio sin llegar a lo que entendemos como clase alta.

El problema es que esa clasificación no explica todo. Las cifras pueden ser iguales en papel, pero el alquiler en Barcelona por ejemplo no tiene nada que ver con el de una ciudad pequeña. Tampoco cuesta lo mismo llenar la nevera en un municipio de costa turística que en uno rural. Al final, la renta mediana es una referencia útil, aunque insuficiente para calcular cómo vive cada hogar.

Las diferencias entre organismos dejan ver otra realidad

A esta lectura se suma la visión del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, que coloca la clase alta a partir de unos 43.200 euros brutos al año. Es una manera más fiscal de mirar las cosas y, como es lógico, no coincide del todo con la OCDE. Para Gestha, la clase media está entre 16.200 y 43.200 euros anuales, un rango que cambia mucho si el cálculo se hace en neto, si hay hijos o si se vive en un municipio caro. No es tanto que una medición sea mejor que la otra, sino que cada una observa un fragmento distinto del mapa.

Estas diferencias ayudan a entender por qué resulta tan difícil colocar un número exacto sobre quién vive en ese escalón medio-alto. Todos los organismos se mueven alrededor de la mediana, pero cada uno lo hace desde un enfoque distinto. Es fácil entonces entender que alguien con un sueldo cómodo puede sentir que vive ajustado por culpa de su hipoteca, mientras otro con menos ingresos pero menos gastos puede disfrutar de una sensación de desahogo parecida.

El papel del territorio y de las rentas no salariales

Aquí la Agencia Tributaria aporta una pieza clave. Sus estadísticas del IRPF muestran que, en los tramos altos, el dinero ya no depende sólo del salario, sino que aparece peso creciente de las rentas del capital y de la actividad empresarial. En grandes ciudades, según los últimos datos recopilados que datan de 2023, el capital puede representar más de un 13 % de los ingresos. En los municipios pequeños, esa proporción cae con fuerza. Y esto cambia la fotografía por completo, porque la clase media-alta no solo gana más, sino que empieza a diversificar el origen del dinero.

Es otra forma de verlo: a medida que se asciende por la distribución de la renta, el sueldo deja de ser el único motor económico. Este patrón también ayuda a explicar por qué la brecha territorial es tan amplia. Mientras municipios como Pozuelo de Alarcón mantienen rentas medias muy por encima del conjunto nacional, otros como Benamargosa se sitúan sistemáticamente en la mitad. No es casualidad, y tampoco es algo que haya variado mucho en la última década.

Cuál es la cifra final

Con todo lo anterior, la conclusión para 2026 es bastante clara. Para ser considerado de clase media-alta te debes mover en la media definida por la OCDE, cerca del 200 % de la renta mediana (1.935,5 euros al mes en el último dato disponible), pero el rango exacto depende de la ciudad, del tamaño de la familia y de si los ingresos proceden únicamente del salario o combinan varias fuentes. No hay una cantidad universal que sirva para todos los hogares. Sí que hay en cambio un marco de referencia y una realidad económica que lo matiza constantemente.