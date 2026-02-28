Los países árabes más relevantes se están posicionando contra Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel de este sábado. Las reacciones de estas naciones han comenzado a aparecer, sobre todo, tras los contra-ataques de la dictadura iraní, los cuales han llegado a sobrepasar las fronteras de países como Siria.

Por ejemplo, Arabia Saudí ha condenado de forma enérgica los ataques iraníes a las bases estadounidenses en la región, las cuales se encuentran enclavadas en territorio pertenecientes a países árabes. Por ello, los saudies han llegado a asegurar que se ha producido una violación a su soberanía.

La suya y la de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania, naciones mencionadas explícitamente por el Gobierno de Arabia. En ese sentido, Emiratos también han «condenado y denunciado» los ataques con misiles iranñies contra su territorio.

Para este país, los actos de Irán son «una flagrante violación de la soberanía nacional» de los países árabes «y un claro incumplimiento de los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas». Así las cosas, estas naciones se están oponiendo a la reacción que la tiranía de los ayatolás está teniendo.

Los países árabes contra Irán

En una línea similar se ha situado el Gobierno de Jordania, el cual ha asegurado que va a defender sus «intereses con toda la fuerza» y que no va a permitir que su soberanía sea atacada. En ese sentido, los jordanos han condenado cualquier acto que atente contra la seguridad nacional de los estados árabes.

Los mismo ha hecho Qatar, que ha mostrado su repulsa por el ataque de Irán a su territorio acusando al régimen de infringir su seguridad e integridad y comenzar una escalada «inaceptable» que amenaza la estabilidad de la región.

Kuwait, por su parte, ha condenado la «violación del espacio aéreo» de su país, así como del derecho internacional por parte de Irán. En resumen, los países árabes han sido víctimas de ataques de la dictadura de los ayatolás y se han posicionado en contra de este país.

Por otro lado, Siria ha denunciado de la muerte de al menos cuatro personas en el sur del país a consecuencia del impacto de un misil iraní en la zona industrial de la ciudad de Sueida, en la gobernación del mismo nombre, dentro de los enfrentamientos desencadenados por el ataque estadounidense e israelí contra la dictadura.

No obstante, históricamente, estas fricciones ya se habían hecho evidentes. Irán, pese a ser islámico, pertenece a la rama chií, enfrentada frontalmente con aquella que profesan las naciones de su entorno, que tienden a ser sunís. En ese sentido, la teocracia iraní se encuentra sola en su región, sin apoyos, algo que se está haciendo todavía más evidente en las últimas horas.