Barcelona – Villarreal, en directo | Alineaciones, dónde ver en directo gratis y a qué hora es el partido de la Liga hoy

Barcelona y Villarreal se miden en un gran partido de la jornada 26 de Liga. Primer y tercer clasificado se miden en el Camp Nou en un encuentro clave en la lucha por el liderato de los culés, ya que están en primera posición con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Por su parte, los de Marcelino quieren seguir asentados en puestos Champions. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Villarreal de Liga.
Así está la clasificación de la Liga
La jornada 26 está ya en juego y promete nuevas emociones. El líder, el Barcelona, recibe al Villarreal en un duelo clave. Si los culés ganan, seguirán en la primera posición de la clasificación de la Liga. Pero si pinchan (empatan o pierden), el Real Madrid les podrá adelantar si los de Arbeloa ganan su encuentro de esta jornada al Getafe, que se disputará el lunes.
El Villarreal, por su parte, llega al Camp Nou en tercera posición, a diez puntos del Barcelona y nueve por encima del Betis, que es quinto y marca las posiciones de entrar en Champions, gran objetivo para el conjunto castellonense.
El Barcelona llega a este encuentro contra el Villarreal con el objetivo de mantener el liderato de la Liga. Lo perdió hace dos jornadas, cuando cayó ante el Girona, pero lo recuperó una semana después, al perder el Real Madrid en Pamplona y ganar ellos al Levante.
Así, y antes del encuentro de vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético (donde tienen que remontar un 4-0), el Barcelona se la juega en Liga ante un rival muy complicado como es el Villarreal.
Primer y tercer clasificado se miden en el Camp Nou en un encuentro clave en la lucha por el liderato de los culés y en uno de los mejores partidos que se pueden ver en estos momentos en la liga española.
Quién es el árbitro del Barcelona vs Villarreal
Isidro Díaz de Mera es el árbitro del partido Barcelona – Villarreal de Liga. Adscrito al colegio castellano manchego, en el VAR estará Melero López.
Si los culés ganan, seguirán en la primera posición de la clasificación de la Liga. Pero si pinchan (empatan o pierden), el Real Madrid les podrá adelantar si los de Arbeloa ganan su encuentro de esta jornada al Getafe, que se disputará el lunes.
Dónde ver el Barcelona vs Villarreal
Este Barcelona – Villarreal de la jornada 26 de la Liga se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de Movistar la Liga. También podrás seguir el partido aquí en OKDIARIO.
El Barcelona se mide este sábado al Villarreal en un duelo que enfrenta al primer y tercer clasificado de la Liga. El partido de Liga arrancará a las 16:15 hora peninsular española.
Alineación del Villarreal
También es oficial el once del Villarreal para este encuentro en el Camp Nou: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.
Flick hace cuatro cambios respecto al último partido del Barça ante el Levante. Vuelve Balde al lateral izquierdo, Cubarsí al centro de la defensa, Fermín en el centro del campo y Ferran Torres en ataque.
Alineación del Barcelona
Ya es oficial el equipo titular del Barcelona para este partido: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran Torres.
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido Barcelona – Villarreal, encuentro de la 26ª jornada de Liga, clave en la lucha por el liderato. ¡Empezamos!
El encuentro, que se juega en Barcelona, se disputa este sábado, 28 de febrero, a partir de las 16:15 horas.