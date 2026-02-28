Ataque de EEUU a Irán en imágenes: todo lo que se sabe hasta ahora

Tras semanas de tensión, Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto sobre Irán con un doble objetivo: que Teherán no consiga un arma nuclear y la liberación del pueblo, que vive bajo el yugo de la dictadura de los ayatolás. Una operación a la que el Departamento de Guerra de EEUU ha bautizado como Furia Épica.

Ya este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó claro que las negociaciones con Teherán en torno al arsenal nuclear no habían sido fructíferas, por lo que el ataque iba a ser inminente. Ese ataque ha llegado en la mañana de este sábado, en torno a las 07:15 horas, con los primeros bombardeos sobre Teherán. «Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria militar», ha asegurado el máximo mandatario norteamericano minutos después de que comenzara la oleada de ataques.

Trump ha manifestado que Irán es el mayor patrocinador del terrorismo internacional, que sus acciones ponen en peligro a las tropas de EEUU y a sus aliados en todo el mundo y se ha dirigido a la sociedad civil del país persa con un mensaje claro: «Cuando acabe nuestro ataque será vuestro momento para derrocar la dictadura islámica, puede ser vuestra última oportunidad en generaciones. La ayuda ha llegado».

Así, el presidente estadounidense ha dejado claro que el objetivo de la Casa Blanca y del Gobierno israelí es la rendición total y absoluta del Ejército y la Policía iraní, a quienes ha prometido una amnistía, y forzar el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. «Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar», ha manifestado.

En la misma línea se ha pronunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha llamado a la población a «tomar las riendas para liberarse del yugo de la tiranía y construir un Irán libre y pacífico».

Asimismo, Netanyahu ha instado a la ciudadanía israelí a acatar las directrices del Comando de Frente Interno del Ejército. También ha advertido de que en los próximos días «se exigirá a todos resistencia y fortaleza». «Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel», ha sentenciado.

Desde que los ayatolás tomaron el poder en la revolución iraní que derrocó al Sah Pahlevi en 1979, su autocracia hizo de la financiación del terrorismo una pieza esencial de su política exterior. De inmediato, estableció lazos con el terrorismo palestino, y esa estrategia la ha ido manteniendo y reforzando desde entonces.

El dinero de Irán, que fluye al calor de las ricas reservas naturales del país –petróleo y oro, entre otros–, ha servido para que los ayatolás financien a organizaciones terroristas que son utilizadas como un brazo indirecto bélico contra Israel. Es el caso de Hezbolá, asentado en Líbano; Hamás, en Gaza; los hutíes de Yemen; y grupos terroristas que tienen su nido en puntos de Irak. Todos ellos con Israel como objetivo prioritario, la única democracia en la convulsa región de Oriente Medio.

La respuesta de Irán

En respuesta al ataque, la Irán ha lanzado misiles contra el territorio israelí y las posiciones militares norteamericanas en sus bases en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Además, según ha informado el ejército de Jordania, se han neutralizado dos misiles balísticos que tenían su territorio como objetivo.

Las imágenes difundidas han confirmado la explosión en la base aérea estadounidense Al Dhafra, en Abu Dabi. Así, EEUU ha confirmado que los misiles lanzados por Irán tienen como objetivo las siguientes bases aéreas americanas: Al Udeid en Qatar, Al Salmiya en Kuwait, Al Dhafra en Emiratos Árabes y US Fifth en Baréin.

El ayatolá Jamenei, trasladado

Ante esta situación, el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, ha sido trasladado de Teherán a un «lugar seguro», según ha informado un funcionario iraní citado por Reuters.

Las explosiones registradas en la capital iraní y en otras zonas estratégicas han activado los protocolos de protección para las máximas autoridades del país. No se han difundido detalles sobre el paradero del líder supremo ni sobre la duración prevista de su permanencia fuera de la capital, y fuentes oficiales han señalado que ahora mismo la prioridad es garantizar su seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques.

Desde que se ha conocido la noticia de su traslado, no ha habido apariciones públicas del ayatolá. Los medios oficiales se han limitado a informar sobre la respuesta defensiva del país, sin ofrecer precisiones adicionales.

La UE retira a su personal no esencial de Oriente Medio

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión Aspides en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada por Estados Unidos e Israel.

En la primera reacción de Bruselas a estos ataques, Kallas ha avisado que estos «últimos acontecimientos son peligrosos» antes de condenar a un «régimen iraní que ha asesinado a miles de personas» y denunciar sus «programas de misiles balísticos y nucleares» que, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial».

A este respecto, Kallas recuerda que «la UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear».

La Alta Representante ha informado de que ya ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y otros ministros de la región» en el comienzo de una iniciativa «estrechamente coordinada con los socios árabes de la UE para explorar vías diplomáticas».

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este sábado como «muy preocupantes» los «acontecimientos» en Irán, y, en un mensaje en el que no ha mencionado explícitamente a Israel y Estados Unidos, ha pedido la «máxima moderación» a las partes, para garantizar la seguridad de los civiles y el respeto al Derecho Internacional.

«Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales», ha indicado la líder del Ejecutivo europeo en un mensaje en redes sociales.