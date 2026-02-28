Reza Pahlavi: «Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final»

El Príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, ha enviado un mensaje al pueblo iraní tras el ataque conjunto de EEUU e Israel al régimen teocrático de los ayatolás. El mensaje, difundido en sus redes sociales, es el siguiente:

«Mis queridos compatriotas, momentos de destino nos esperan. La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de masacre, no el país y la gran nación de Irán.

Pero, incluso con la llegada de esta ayuda, la victoria final seguirá siendo forjada por nuestras manos. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles. Ahora que la República Islámica se está derrumbando, mi mensaje a las fuerzas militares, policiales y de seguridad del país es claro: han jurado proteger a Irán y al pueblo iraní, no a la República Islámica y a sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha tomado a nuestra patria como rehén mediante la represión y el crimen. Únanse al pueblo y ayuden a lograr una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco que se hunde de Jamenei y su régimen.

Y mi mensaje al presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, es este: el noble pueblo de Irán, a pesar de la brutal represión y las masacres de este régimen, se mantuvo firme y valiente durante casi dos meses. Les pido ahora que actúen con la máxima cautela para preservar la vida de los civiles y de mis compatriotas. El pueblo de Irán es su aliado natural y el del mundo libre, y nunca olvidará su apoyo en el período más difícil de la historia contemporánea de Irán.

Y a vosotros, mis queridos compatriotas en Irán: en estas horas y días tan sensibles, más que nunca, debemos mantenernos centrados en nuestro objetivo final: recuperar Irán. Les pido que permanezcan en sus hogares por ahora y preserven su seguridad. Manténganse alerta y preparados para que, en el momento oportuno —que les anunciaré con precisión—, puedan regresar a las calles para la acción final.

Sigue mis mensajes en redes sociales y satélite. Si hay interrupciones en internet o satélite, me mantendré en contacto contigo por radio. Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán.

¡Viva Irán!»